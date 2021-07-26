Đặt chỗ để kỷ niệm ngày cưới trên một du thuyền sang trọng, đôi vợ chồng không ngờ rằng thức ăn chưa đến miệng đã "ngán tới cổ" vì chiếc thuyền bên cạnh toàn là người khỏa thân.
- Bệnh nhân tự bốc cháy, bỏng nặng khi đang trong phòng phẫu thuật, nguyên nhân chỉ vì một cú 'xì hơi'
- Dan díu với anh chồng, người phụ nữ lên kế hoạch tàn độc để xâm hại chị dâu, mối quan hệ 'tréo ngoe' được phát hiện nhờ có một vết dây hiện trường
Tờ Mirror đưa tin, một câu chuyện vừa hài hước vừa khó chịu vừa xảy ra tại cửa sông Exe, hạt Devon, nước Anh. Một cặp vợ chồng người địa phương đã kỷ niệm ngày cưới của mình bằng một bữa tối vô cùng lãng mạn trên du thuyền nhưng kế hoạch đã bị đổ bể hết khi đang dùng bữa thì sát bên xuất hiện một con tàu chở đầy những người... không mặc quần áo.
Vợ chồng anh John Devon đã đặt một bữa tối tại nhà hàng River Exe Cafe trên chiếc du thuyền sang trọng để kỉ niệm ngày cưới của mình. Khi thuyền đang đi được nửa đường thì anh John và vợ đã trông thấy từ đằng xa con tàu với rất nhiều người đang vẫy tay về phía mình nhưng khi 2 con tàu sát lại gần nhau thì sự thật làm đôi vợ chồng phải "mắt chữ A mồm chữ O".
Trên thuyền lúc này là hàng chục người ở đủ độ tuổi và giới tính đang khỏa thân. Bữa ăn cũng bị phá hỏng ngay lúc đó vì chẳng ai còn có thể ăn tiếp nữa. Nhưng vì cảnh tượng này không phải lúc nào cũng thấy được nên John đã chụp lại nhiều bức ảnh và chia sẻ lên MXH.
Chia sẻ trên tờ DevonLive, anh John nói: "Vợ tôi và tôi đang có một bữa tối kỷ niệm đáng yêu tại River Exe Cafe thì bắt gặp một chiếc du thuyền chở đầy người khỏa thân đang tiến lại gần. Hầu hết mọi người trong nhà hàng đều phản ứng lại theo hướng giải trí, tuy nhiên cũng có người không thích nhìn cảnh tượng này".
Qua tìm hiểu, chiếc thuyền đặc biệt kia có tên là "Du thuyền khỏa thân" thuộc sở hữu của câu lạc bộ Torbay Sun Club. Nơi này được mô tả là một trong những câu lạc bộ tắm hơi và bơi lội với phong cách tự nhiên (người tham gia khỏa thân hoàn toàn) lớn nhất Anh quốc. Đối tượng khách hàng của nơi này là mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, giới tính. Người tham gia chỉ cần mang bản thân mình đến ngoài ra thì không cần gì hết.