Tờ Mirror đưa tin, một câu chuyện vừa hài hước vừa khó chịu vừa xảy ra tại cửa sông Exe, hạt Devon, nước Anh. Một cặp vợ chồng người địa phương đã kỷ niệm ngày cưới của mình bằng một bữa tối vô cùng lãng mạn trên du thuyền nhưng kế hoạch đã bị đổ bể hết khi đang dùng bữa thì sát bên xuất hiện một con tàu chở đầy những người... không mặc quần áo.

Để kỷ niệm ngày cưới, vợ chồng anh John Devon đă đặt bữa tối trên một con thuyền sang trọng - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng anh John Devon đã đặt một bữa tối tại nhà hàng River Exe Cafe trên chiếc du thuyền sang trọng để kỉ niệm ngày cưới của mình. Khi thuyền đang đi được nửa đường thì anh John và vợ đã trông thấy từ đằng xa con tàu với rất nhiều người đang vẫy tay về phía mình nhưng khi 2 con tàu sát lại gần nhau thì sự thật làm đôi vợ chồng phải "mắt chữ A mồm chữ O".