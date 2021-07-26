Bệnh nhân tự bốc cháy, bỏng nặng khi đang trong phòng phẫu thuật, nguyên nhân chỉ vì một cú 'xì hơi'

Thế giới 26/07/2021 13:49

Khi đang làm phẫu thuật thì bệnh nhân này bất ngờ bốc cháy trước sự hãi hùng và sửng sốt của đội ngũ y bác sĩ, nguyên nhân thật ra là vì một cú "xì hơi".

"Xì hơi" hay đánh rắm là một hiện tượng sinh lý bình thường bình thường, bắt nguồn từ 2 nguyên nhân chính do thức ăn chưa tiêu hoá hết ở dạ dày, đi xuống ruột già và được các vi khuẩn tại đây phân huỷ ra các thành phẩm là những chất khí “bốc mùi”. Ngoài việc gây khó chịu cho người khác bởi mùi hôi thì 1 cú "xì hơi" lại không có tác hại gì cho lắm.

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Vô tình 'xì hơi', người phụ nữ này bỗng dưng bốc cháy - Ảnh minh hoa: Internet

Tuy nhiên, mới đây, một sự việc hi hữu đã xảy ra tại Nhật Bản liên quan đến "xì hơi" lại gây nguy hiểm cho tính mạng người khác. Một bệnh nhân nữ đã bị bỏng nặng trên cơ thể bởi nguyên nhân là do cú "xì hơi" của chính mình.

Tờ Asahi Shimbun đưa tin, khi đang được phẫu thuật cổ tử cung bằng kỹ thuật laser tại bệnh viện Đại học Tokyo, người phụ nữ 30 tuổi (giấu tên) bất ngờ "xì hơi". Ngay sau đó, máy laser để phẫu thuật cô bất ngờ bốc cháy rồi lan ra áo choàng bệnh nhân của cô, hậu quả người phụ nữ này bị bỏng nghiêm trọng ở phần thắt lưng và chân.

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Bệnh viện Đại học Tokyo, nơi xảy ra vụ việc hi hữu trên 

Vụ việc này vốn đã xảy ra từ ngày 15/4/2016 nhưng đã bị giấu nhẹm đi và chỉ mới được đưa ra ánh sáng gần đây do một cuộc điều tra nội bộ của bệnh viện này. Báo cáo vụ việc này cho biết, không có bất kỳ vật nào dễ gây cháy nổ trong phòng phẫu thuật vào lúc đó. Nguyên nhân của vụ cháy là do bệnh nhân đã vô tình "xì hơi" khi đang hôn mê, khí metan trong xí hơi kết hợp với bức xạ tia laser làm cháy ga giường và áo quần áo của bệnh nhân khiến cô bị bỏng nặng.

Theo trang Dailycaller, thành phần hơi xì ra của mỗi người đều có khí metan (0-10%) và hydro (20-80%) nên có thể bắt lửa. Thực tế đã có nhiều trường hợp cháy, nổ vì khí 'xì hơi" trước đây rồi.

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Khí 'xì hơi' từ 90 chú bò đã làm nổ bay nóc một trang trại - Ảnh mnh họa: Internet

Năm 2014, tại một trang trại nuôi bò ở thị trấn Rasdorf, Đức đã xảy ra một tai nạn cháy nổ kinh hoàng. Mái của chuồng bò đã phát nổ do khí "xì hơi" của hơn 90 con bò đang sống tại đây. Được biết, một con bò có thể thải ra môi trường 500l khí metan mỗi ngày thông qua việc xì hơi và ợ hơi.

Năm 2008, một cậu bé 12 tuổi cũng đã tự làm bỏng 18% lưng, chân và bàn tay của mình khi thử trò đùa bằng cách lấy một chiếc bật lửa ga để đốt cháy khí "xì hơi" của mình. Một cuộc khảo sát khác cũng cho kết quả rằng, có 25% số người thử trò đùa này tự làm bỏng chính mình.

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