Tin vào ma quỷ, người cha suýt giết con trai mình bằng một niềm tin quái đảng: Nhịn ăn có thể chữa được bách bệnh

Thế giới 25/07/2021 16:30

Khi biết con mình bị bệnh, thay vì đưa đi khám tại các trung tâm y tế như những bậc cha mẹ khác, người đàn ông này lại quyết chữa cho con mình bằng phương pháp nhịn ăn.

Tờ Telegraf đưa tin, mới đây tại thành phố Odessa, Ukraine đã ghi nhận một vụ án trẻ vị thành niên bị hành hạ đến suýt chết. Được biết cậu bé 16 tuổi này đã bị chính cha mình bắt nhịn ăn để chữa bệnh dẫn đến việc nếu chỉ chậm thêm vài giờ, cậu bé có thể sẽ phải chết.

Chi tiết câu chuyện, cậu đã mắc phải căn bệnh lạ khiến mình bị ốm li bì nhiều ngày. Nhưng cha của cậu, ông Andrei Gaslov đã không đưa con đến bệnh viện để được chữa trị mà lại ép con mình phải nhịn ăn để chữa bệnh.

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Cậu bé suy nhược nghiêm trọng khi chỉ còn nặng 30kg khi cao tới 1,8m lúc dược đưa đến bệnh viện - Ảnh: Telegraf

Được biết, Andrei Gaslov là một người mê tín, ông cho rằng con trai mình không hề bị bệnh mà đang bị quỷ ám nên cách duy nhất có thể cứu cậu là phải đuổi lũ quỷ kia ra ngoài bằng cách đấu tranh tâm linh và nhịn ăn. Vì lý do đó mà cậu bé ngày càng gầy gò và bệnh nặng. Khi được đưa tới viện, dù cao tận 1,8m nhưng cậu chỉ nặng có 30kg.

Andrei Gaslov còn mạnh miệng tuyên bố: "Từ sự chiếm hữu của ma quỷ, sự tấn công của linh hồn của những con quỷ ô uế... Không nên ăn các thực phẩm như thịt và sữa, càng không nên có sự can thiệp của bác sĩ”.

Tình trạng của cậu bé ngày càng xấu đi, cho đến khi không thể tự uống nước được nữa, Andrei Gaslov mới chấp nhận cho những người thân trong gia đình đưa cậu bé đến bệnh viện. Các bác sĩ tại đây rất sốc khi thấy tình trạng suy nhược của cậu bé, họ càng phẫn nộ hơn khi biết lý do sâu xa của sự việc này nên đã ngay lập tức báo cảnh sát.

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Khi bị bắt, trên tay Andrei Gaslov vẫn còn cầm một tấm ảnh cho thấy chân dung 'thánh thần' mà hắn tôn thờ - Ảnh: Telegraf

Khi được đưa đến bệnh viện, cậu bé đã rơi vào trạng thái kiệt sức, chán ăn và nhẹ cân. Vì thể trạng đặc biệt hiện tại, cậu bé chỉ có thể nhận chất dinh dưỡng bằng cách tiêm qua đường tĩnh mạch hoặc cung cấp chất dinh dưỡng qua đường ống vào hệ tiêu hóa.

Hiện tại, cậu bé đang được chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Dựa theo các chỉ số, cậu bé sẽ sớm tăng cân trở lại nếu không có bất kỳ biến chứng nào xảy ra.

Vụ việc đã được khởi tố theo Điều 166 về tội "Không hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc trẻ em" của Bộ luật Hình sự Ukraine. Qua tìm hiểu, cậu bé đang sống chung nhà với cả cha và mẹ của mình, họ cũng chưa từng đăng ký bất kỳ dịch vụ hỗ trợ trẻ vị thành niên nào. Các nhân viên thực thi pháp luật vẫn đang tìm hiểu sự việc và nguyên nhân vì sao gia đình lại để mặc cho Andrei Gaslov "lộng hành" đến như vậy.

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