Cái chết thương tâm của cô gái khi nhảy bungee, nguyên nhân do một sự hiểu lầm tai hại

Thế giới 25/07/2021 06:35

Vì quá bối rối và hiểu lầm hiệu lệnh của người chỉ dẫn mà cô gái trẻ đã phải bỏ mạng, đánh mất cuộc đời tươi đẹp đang còn ở phía trước.

Theo The Sun, vào ngày 18/7 vừa qua, tại tỉnh Antioquia, Colombia, cô gái 25 tuổi tên là Yecenia Morales Gómez đã rơi từ độ cao gần 49m đến chết trong lúc chơi trò bungee đầy mạo hiểm bên cạnh bạn trai.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng, có thể thấy Yecenia đã nhảy xuống và ra đi một cách đầy ám ảnh. Theo lời kể của các nhân chứng, lúc đó, cô cùng với bạn trai đang lắng nghe hướng dẫn của người quản lý khu nhảy bungee.

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Chân dung Yecenia Morales Gómez, cô gái đã chết do nghe nhầm hiệu lệnh của người hướng dẫn nhảy bungee - Ảnh: The Sun

Yecenia đã không được cho biết bạn trai của cô sẽ là người nhảy trước. Vì vậy, Yecenia cứ ngỡ rằng đã đến lượt mình nên cứ tự tin thả người rơi tự do mà không hề biết rằng mình vẫn chưa được gắn đầy đủ các dụng cụ bảo hộ.

Sau khi tai nạn xảy ra, bạn trai của Yecenia đã lập tức chạy đến để hồi sức tim phổi cho bạn gái mình nhưng mọi thứ đã quá muộn, Yecenia đã ra đi trong vòng tay anh. Đến khi lực lượng cứu hỏa đến từ Amagá có mặt tại hiện trường, họ tuyên bố rằng Yecenia đã không thể qua khỏi. Dựa theo kết quả khám nghiệm tử thi, Yecenia mất do tim ngừng đập lúc rơi xuống.

Gustavo Guzmán, thị trưởng của thành phố Fredonia, Antioquia, trả lời phỏng vấn rằng: "Cô ấy bị bối rối. Người hướng dẫn ra hiệu cho bạn trai của cô ấy nhảy xuống bởi vì anh đã được trang bị thiết bị an toàn kỹ càng. Lúc đó, người ta chỉ mới gắn dây nịt cho Gómez nên khiến cô ấy hiểu lầm và vội nhảy xuống khi thấy hiệu lệnh".

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Cận cảnh giây phút mà Yecenia Morales Gómez đã nhảy xuống không có dây bungee kèm theo - Ảnh: The Sun

Sau đó, thi thể của Yecenia được đưa về nhà và chôn cất tại khu phố Simón Bolívar ở Medellín, nơi cô đang sống cùng gia đình mình. Anh trai của Yecenia đã không thể kiềm được nước mắt khi kể về em gái mình: "Em gái tôi là một cô gái vui tươi và yêu đời. Em ấy rất thích đọc sách, nhảy múa và còn có khả năng kinh doanh nữa. Con bé có rất nhiều ưu điểm đặc biệt, luôn sống hạnh phúc và đầy ngẫu hứng, được bạn bè yêu thích, sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn".

Khi được hỏi về địa điểm nhảy bungee mà Yecenia Morales Gómez đã ra đi, Thị trưởng của Fredonia cho biết, cả 2 công ty tổ chức trò chơi mạo hiểm bungee tại khu vực đều không được cấp phép. Hiện tại, nguyên nhân cái chết của Yecenia vẫn đang tiếp tục diễn ra.

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