Nghi ngờ bị 'cắm sừng', cô gái kiểm tra tin nhắn của bạn trai và sốc khi phát hiện bí mật động trời

Theo thông tin từ Tòa án Newcastle Crown, người bị bắt tên là Louis Davison, 22 tuổi. Louis là một người đã có bạn gái nhưng anh ta lại không phải là một người bạn trai tốt.

Theo tờ Metro, một người đàn ông sống tại Anh đã bị bắt vì tội ấu dâm . Người này đã không bị bắt nếu như người yêu cũ của anh ta không nghi ngờ mình đã bị "cắm sừng" mà vào xem tin nhắn Instagram của anh ta.

Một thời gian ngắn sau, mối quan hệ của 2 người kết thúc không mấy êm đẹp. Sau chia tay, cô bạn gái này vẫn còn thắc mắc không biết có đúng là Louis đã từng lừa dối mình hay không. Vì vẫn còn nhớ tài khoản MXH của Louis, cô quyết định đăng nhập vào Instagram của bạn trai để kiểm tra xem thực hư như thế nào.

Trong khi cả 2 vẫn đang mặn nồng, bạn gái của Louis thường xuyên cảm thấy không an toàn vì anh ta có những dấu hiệu của một kẻ ngoại tình. Louis bị bạn gái bắt gặp thường xuyên cắm cúi vào điện thoại để nhắn tin cho ai đó, tuy nhiên mỗi khi bị bạn gái tra hỏi, Louis lại liên tục phủ nhận.

Công tố viên Emma Dowling cho biết, sau khi kiểm tra tài khoản Instagram của Louis, cô bạn gái suýt không tin vào những gì mình đang thấy, thì ra, người đàn ông bấy lâu nay mình yêu thương lại là một kẻ ấu dâm. Theo lời khai của cô bạn gái, từ năm 20 tuổi, Louis bắt đầu hành vi ấu dâm trên MXH. Anh ta đã gửi tin nhắn yêu cầu một bé gái 13 tuổi quay cảnh cô bé tự sờ soạng bản thân rồi gửi lại cho hắn ta.

Louis bị phát hiện đã nhắn tin cho các bé gái từ 13 đến 15 tuổi với nội dung tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, một cuộc trò chuyện khác của Louis vào năm 2019 cũng làm củng cố thêm lập luận anh ta là một kẻ ấu dâm. Vào thời gian đó, Louis đã tiếp cận một bé gái 15 tuổi, hỏi xem cô bé đã tham gia vào một hoạt động tình dục nào hay chưa và liệu cô bé có thể làm điều đó ngay bây giờ không. Thậm chí, tên này còn biến thái tới mức yêu cầu bé gái 15 tuổi này gửi cho mình xem những tấm ảnh và video clip hết sức nhạy cảm.

Cũng trong năm 2019, Louis đã trò chuyện cùng một bé gái 13 tuổi khác. Louis đã không ngần ngại đề nghị bé gái này quay clip "tự thoả mãn nhu cầu tình dục" cho mình xem, tuy nhiên bé gái này đã dũng cảm từ chối với lý do mình "chỉ mới 13 tuổi".

"Nhật ký trò chuyện cho thấy Louis đã cố gắng liên lạc với những thiếu nữ trẻ khác nhưng họ từ chối tham gia vào những cuộc trò chuyện như vậy với anh ta", công tố viên Emma Dowling cho biết.

Louis còn yêu cầu 1 bé gái 13 tuổi gửi clip nhạy cảm cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Quá ghê sợ vì bộ mặt thật của bạn trai, bạn gái cũ của Louis vì không muốn thêm có bất kỳ bé gái nào trở thành nạn nhân của anh ta nữa đã quyết định trình báo và giao nộp tất cả bằng chứng cho cảnh sát.

Ngay sau đó, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra chi tiết về vụ việc này. Nhờ sự tiến bộ của kỹ thuật máy tính, họ đã tìm ra danh tính thật của 2 bé gái từng nói chuyện với Louis vào năm 2019 nhưng không thể tìm ra bé gái 13 tuổi kia được.

Luật sư Penny Hall, người biện hộ cho Louis, đã nói với tòa án rằng anh ta vẫn còn là một thanh niên với sự "non nớt và ngây thơ". Không những vậy, vị luật sư này còn cho rằng cô bạn gái cũ của Louis đã dựng lên tất cả chuyện này để trả thù bạn trai sau khi chia tay. Tuy nhiên, những lý lẽ trên đều không được tòa án chấp thuận.

Kết quả của phiên toà, Louis Davison chịu án tù 2 năm cho tội danh xúi giục trẻ vị thành niên tham gia hoạt động tình dục. Thẩm phán Robert Adams còn nói thêm rằng rằng hành vi phạm tội của Louis Davison là "quá nghiêm trọng để được hưởng án treo".