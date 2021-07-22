Chi tiết sự việc, vào ngày 8/7 vừa qua, Dharmesh và con gái đã đến trung tâm thành phố Sanand để mua cho cô bé một chiếc xe đạp mới. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, Dharmesh vì một lý do nào đó đã đổi ý và đưa con gái mình đi ăn rồi bắt xe buýt về nhà thay vì mua xe như dự định ban đầu.

Theo thông tin từ Indian Express, vào ngày 9/7 vừa qua, sau khi sát hại con gái 7 tuổi của mình, một người đàn ông 32 tuổi tại Ấn Độ tên là Dharmesh Devipujak đã cả gan tạo lời khai giả hòng qua mặt cảnh sát. Tuy nhiên, tội lỗi của anh ta đã sớm bị điều tra ra. Nạn nhân, cũng là con gái ruột của anh tên là Priyanka, cả 2 sống tại làng Khoda, thành phố Sanand, thuộc quận Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ.

Trên đường đi, Dharmesh và con gái đã ăn vài thanh kẹo socola do tài xế gửi tặng và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Dharmesh nhận ra mình đang nằm một mình bên vệ đường và không thấy con gái đâu. Lúc này, anh ta nhận ra mình đã bị tẩm thuốc và con gái đã bị bắt cóc bởi tên tài xế kia nên đã nhanh chân đến đồn cảnh sát để báo án.

Lúc trở về nhà, mới đi được nửa đường, bé Priyanka đột nhiên đòi bố rằng muốn đi xe đạp nên Dharmesh đành phải dắt con gái xuống một trạm dừng xe buýt. Dharmesh tiếp tục kể rằng sau đó, một người tài xế lái chiếc xe van hiệu Maruti Eeco đã đề nghị cho 2 cha con quá giang tới làng Khoda. Dharmesh và con gái đã leo lên chiếc xe này để đi nhờ về nhà mà không suy nghĩ gì.

Tại đồn cảnh sát, sau khi nghe lời kể của Dharmesh, cuộc điều tra lớn đã được mở ra. Tuy nhiên, sau khi xem qua tất cả các camera an ninh tại các trạm dừng xe buýt và cả những chuyến xe buýt từng đi qua bến xe mà Dharmesh miêu tả, cảnh sát nhận thấy một điều vô cùng quái lạ. Cụ thể, không hề có bất cứ hình ảnh nào của Dharmesh và con gái anh được ghi lại. Vì lý do đó, Dharmesh bị nghi ngờ rằng đã ngụy tạo lời khai và tất cả sự việc trong câu chuyện của anh ta không là gì khác ngoài một lời nói dối.

Dharmesh Devipujak đã âm mưu giết con gái mình nhiều lần - Ảnh minh họa: internet

Ngay sau đó, Dharmesh buộc phải kể lại câu chuyện thêm 1 lần nữa. Trước những chứng cứ được đưa ra và sức ép của việc lấy lời khai, Dharmesh đã phải thừa nhận tội ác tày trời của mình.

Ông HB Gohil, thanh tra cảnh sát của Sở cảnh sát thành phố Sanand cho biết, theo lời khai của Dharmesh, hắn ta đã tiêm vào người con gái mình một lượng thuốc trừ sâu lớn nhưng con bé đã không chết. Sự việc này xảy ra vào khoảng 1 tuần trước khi Dharmesh thật sự giết con gái mình.

Vào ngày 8/7, Dharmesh đã đưa con gái tới một thị trấn khác để thực hiện hành vi cầm thú của mình. Tại đây, Dharmesh đã đẩy con gái mình xuống dưới 1 cây cầu dẫn đến cái chết thương tâm của cô.

Nguyên nhân giết con gái của Dharmesh Devipujak là vì muốn tái hôn - Ảnh minh họa: Internet

Khi được hỏi về nguyên nhân giết con, Dharmesh đã khai ra một lý do không thể ngờ tới. Tất cả là vì sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ, anh ta muốn được kết hôn lần thứ 3 nhưng vì nuôi dưỡng con gái 7 tuổi, anh ta khó tiếp cận được các cô gái khác. Chính vì vậy, Dharmesh đã quyết tâm ra tay với con gái của mình.

Dựa theo các chi tiết trong lời khai của Dharmesh, thi thể của bé Priyanka đã được tìm thấy sau nhiều ngày tử vong và đưa đi khám nghiệm tử thi. Dharmesh hiện đang bị cảnh sát tạm giam với cáo buộc giết người. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra thêm.