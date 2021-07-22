Phẫu thuật hút mỡ chỗ bạn thân, giáo viên khiêu vũ chết tức tưởi trên bàn phẫu thuật

Thế giới 22/07/2021 11:53

Vì muốn cải thiện nhan sắc bằng việc hút mỡ, nữ giáo viên dạy khiêu vũ đã giao tính mạng mình cho người bạn là bác sĩ thẩm mỹ, không ngờ, đó cũng là người đã khiến cô không thể tỉnh lại mãi mãi...

Theo tờ South China Morning Post, Josephine Lee Kar-ying đã chết sau khi làm phẫu thuật hút mỡ lần thứ 2 vào ngày 26/6/2014 nhưng tới bây giờ, người chịu trách nhiệm chính về cái chết của cô là bác sĩ Vanessa Kwan Hau-chi vẫn chưa chịu nhận tội. Hôm 20/7 vừa qua, bạn trai của Josephine là anh Chu Chun-wah đã có mặt tại Tòa án tối cao Hong Kong để làm chứng cho cái chết của cô.

Theo lời kể của nhân chứng, Josephine Lee Kar-ying đã thực hiện ca hút mỡ bụng đầu tiên tại Trung tâm Cấy ghép Tóc bên trong trung tâm thương mại Kincheng, Hong Kong vào ngày 20/4/2014 - chỉ 2 tháng trước khi thực hiện ca hút mỡ thứ 2.

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Chu Chun-wah tại phiên tòa hôm 20/7 vừa qua - Ảnh: SCMP

 Vì muốn giảm thêm cân, Josephine đã quyết định thực hiện thêm ca hút mỡ thứ 2 và chỉ định người bạn của mình là Vanessa Kwan Hau-chi sẽ phẫu thuật thẩm mỹ cho mình dù cho Chu đã khuyên bạn gái nên suy nghĩ thật kỹ trước khi thực hiện việc này. Chu tiết lộ thêm, Vanessa và Josephine vốn là bạn từ thời đi học, Vanessa còn là học trò khiêu vũ của cha dượng Josephine.

Vào ngày tiến hành phẫu thuật, Chu cho biết anh cùng con gái 8 tháng tuổi ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật suốt gần 4 tiếng đồng hồ từ 11 giờ sáng đến hơn 2 giờ chiều. Lúc này, bác sĩ Vanessa Kwan Hau-chi, người thực hiện ca hút mỡ Josephine, rời khỏi phòng và nói với Chu rằng cô có một số vấn đề cần giải quyết.

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Vanessa Kwan Hau-chi là người chịu trách nhiệm chính cho cái chết của Josephine - Ảnh: SCMP

Chỉ một lúc sau, khoảng 3 giờ chiều, 2 y tá bất ngờ lao ra khỏi phòng phẫu thuật và Vanessa quay lại phòng 10 phút sau đó cùng với cảnh sát. Lúc ấy, Chu rất hốt hoảng tới mức hét vào mặt các y tá: "Có chuyện gì vậy?". Và y tá trả lời: "Không có gì cả. Cô ấy vẫn thở".

Ngay sau đó, Josephine được đưa đến Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth để cấp cứu. Thật không may, cô đã qua đời lúc 5 giờ 16 phút cùng ngày.

Trong phiên tòa hôm 19/4, công tố viên Juliana Chow Hoi-ling cho rằng việc Vanessa lơ là bệnh nhân chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Josephine. Cụ thể, Vanessa đã không theo dõi bệnh nhân trong suốt quá trình gây mê, thay vào đó là 4 người trợ lý không có chuyên môn và thiếu kinh nghiệm trầm trọng trong việc phẫu thuật. Ngoài ra, Vanessa còn bị cáo buộc đã không cung cấp đủ oxy trong lúc bệnh nhân bị hôn mê để phẫu thuật và đã không theo dõi bệnh nhân hậu phẫu cũng như hồi sức kịp thời sau khi sự cố xảy ra.

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Vanessa đã để mặc Josephine lại với các trợ lý không có chuyên môn - Ảnh minh họa: Internet

Trong phiên điều trần, Chau Siu-man, chủ của trung tâm thẩm mỹ, quản lý của Vanessa lúc bấy giờ cho biết, trước đó Vanessa đã có kinh nghiệm làm việc cho một bác sĩ thẩm mỹ trong vòng 2 năm. Nhưng vào ngay trước khi vụ việc xảy ra, Vanessa từng thổ lộ muốn học tiếp nên chỉ làm phẫu thuật cho thêm 1 khách hàng nữa là Josephine - bạn học của cô mà thôi.

Vì Josephine không đủ chi phí để thực hiện ca phẫu thuật đắt đỏ này, Vanessa đã đề nghị với bà Chau giảm giá cho cô xuống còn 10.000 đô Hong Kong (khoảng 29,6 triệu đồng) và bà Chau đã đồng ý. Bà Chau cũng nói thêm rằng bản thân không hay biết việc Josephine đã từng thực hiện hút mỡ lần đầu với giá 19.600 đô Hong Kong (khoảng 58 triệu đồng) chỉ mới 2 tháng trước.

Đến thời điểm hiện tại, vụ án vẫn chưa khép lại. Sau 7 năm từ khi gây ra cái chết cho bạn mình, Vanessa Kwan Hau-chi vẫn chưa nhận tội ngộ sát nhưng vẫn đang phải thụ án chung thân trong tù.

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