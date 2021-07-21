Trận mưa lớn '5000 năm có 1' làm đường phố Trung Quốc ngập sâu, Thiếu Lâm Tự phải đóng cửa để bảo toàn hạ tầng

Qua những hình ảnh được người dân chia sẻ trên MXH, có thể thấy, nhiều công trình công cộng đã bị dòng nước lũ "nuốt chửng". Trong đó, tại các toa tàu điện ngầm, nước lũ đã tràn vào bên trong, cao đến tận ngực người trưởng thành. Theo thông tin từ các nhà chức trách địa phương, tính đến ngày 21/7, đã có ít nhất 12 người chết và 5 người bị thương.

Vào ngày 20/7 vừa qua, nhiều thành phố lớn, bao gồm Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam đã đối diện với tình trạng ngập úng trên diện rộng. Hiện tại, tỉnh Hà Nam là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận bão lũ này.

Theo các chuyên gia từ Trung Quốc, lượng mưa lần này tại Hà Nam đã "phá vỡ các kỷ lục lịch sử". Cụ thể, vào hôm thứ Ba, ngày 20/7 vừa qua, lượng mưa trong một giờ của Trịnh Châu đã chạm tới mốc 201,9 mm - đây được xem là một kỉ lục mới về lượng mưa liên tục trong hàng giờ liền của Trung Quốc.

Người dân qua lại khó khăn trên một tuyến phố ngập nước ở Trịnh Châu. Ảnh: Getty Images

Vì lý do thời tiết như trên, nhiều dịch vụ di chuyển công cộng bị tạm ngừng hoạt động, các chuyến tàu và chuyến bay bị hủy hàng loạt. Ngoài ra, mưa lớn làm nhiều nơi bị mất điện gây ra tình trạng bị cô lập tại những nơi lũ dâng cao, nhiều máy móc tại bệnh viện cũng bị hư hỏng dao mất điện đột ngột, dẫn đến việc tính mạng của nhiều người bệnh bị nguy hại.

Vì trận mưa lớn bất thường này, tỉnh Hà Nam, nơi có số dân hơn 94 triệu người đã đưa ra cảnh báo thiên tai cấp độ cao nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100.000 người được sơ tán ra khỏi vùng lũ ở Hà Nam để đến nơi trú ẩn an toàn.

Thủ phủ Trịnh Châu, với dân số hơn 10 triệu người, nằm bên bờ sông Hoàng Hà. Ảnh: DPA

Theo thông tin từ Đài quan sát khí tượng trung ương Trung Quốc, một lượng mưa "khổng lồ" cộng thêm việc áp suất cao mang lại một lượng lớn hơi nước từ biển vào đất liền đã tụ lại tại Hà Nam, biến nơi đây trở thành "mặt trận" khi phải gánh chịu cơn mưa "bom nước".

Nhiều người dân bị mắc kẹt trong các toa tàu hơn 1 ngày trời với lượng nước đã đến thắt lưng. Nhiều người đang lái xe thì lũ lụt bất ngờ kéo tới, nước tràn qua kính chắn gió. Trong một đoạn video quay tại thành phố Ruzhou - phía tây nam Trịnh Châu, ô tô nhiều phương tiện khác lao vun vút trong làn nước lũ tựa như "há cảo" trong nồi lẩu khổng lồ.

Nước lũ chảy xiết, tràn qua kính chắn gió xe - Ảnh: Cắt từ clip

Theo Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), đập Guojiaju gần thành phố Trịnh Châu đã bị vỡ vào 1 giờ 30 phút sáng ngày 21/7 (giờ địa phương). Kế sinh nhai của nhiều thành phố và thị trấn, bao gồm cả Trịnh Châu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mực nước sông, hồ tại đây đã dâng cao, vượt qua giới hạn có thể chấp nhận được.

Một con đập gần thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Sáng sớm ngày 21/7, Sở Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đã đưa ra thêm một thông báo nói rằng cơn mưa lớn ở Hà Nam là "5.000 năm mới gặp 1 lần" bởi lượng nước mưa đã vượt qua nhiều kỷ lục trước đây.

Tình trạng cấp bách và không khí căng thẳng bao trùm cả Trung Quốc

Nhiều nơi tại Hà Nam hiện đã bị cô lập và mất kết nối với bên ngoài do ảnh hưởng của lũ lụt làm mất điện, mất mạng, các tuyến đường giao thông cũng khó khăn trong việc di chuyển. Nhiều địa danh nổi tiếng lâm vào trạng khổ sở như: Di sản Thế giới được UNESCO công nhận "Động Long Môn" đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp; Thiếu Lâm Tự buộc phải đóng cửa.

Đường phố Hà Nam chìm trong nước mua và bùn đất - Ảnh: Twitter

Vào lúc 6 giờ ngày 20/7, tại Công ty TNHH Hợp kim nhôm Dengfeng đã xảy ra một vụ nổ lớn. Dựa trên báo cáo, mưa lũ đã gây ra vụ nổ dung dịch nhiệt độ cao trong bể hợp kim tại khu vực nhà máy.

Vụ nổ lớn nhà máy nhôm bị ngập lụt ở miền trung Trung Quốc diễn ra hôm 20/7 - Ảnh: Thành phố Đăng Phong

Trên các trang mạng xã hội tại Trung Quốc, các topic liên quan đến cơn mưa khủng khiếp tại Hà Nam nhận được lượt quan tâm đông đảo của người dùng mạng. Trên Sina Weibo, hashtag "tại sao Hà Nam trở thành trung tâm hứng mưa lớn của toàn quốc" đã có hơn 100 triệu lượt truy cập và hơn 100.000 lượt thảo luận chỉ tính đến thời gian bài viết nà được xuất bản.

Ảnh cắt ra từ đoạn video cho thấy nước lũ ngập nửa người hành khách đi tàu điện ngầm ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc - Ảnh: Twitter

Nhiều người bị mắc kẹt trên tàu điện ngầm hơn 1 ngày trời mới được giải cứu - Ảnh: Twitter

Nhiều cư dân mạng tại Hà Nam đang kêu cứu ngay trên Internet. Họ đã đăng các bài viết, hình ảnh cho biết nhà của họ bị ngập, tàu điện ngầm bị ngập, người dân bị mắc kẹt, mất điện, mất nước, mất Internet...

"Nước ngập tới ngực, tôi đã rất sợ, nhưng điều kinh khủng nhất không phải nước mà là không khí đang cạn dần trong toa tàu" - một người được cứu chia sẻ trên mạng xã hội.