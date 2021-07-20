Chàng trai 'sốc điếng người' khi phát hiện chị gái là mẹ ruột sau 21 năm chung sống

Chủ tài khoản này là một thanh niên tên là Sam Griffs, 21 tuổi, hiện đang sống tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Anh được gia đình tiết lộ thật ra anh là con của chị gái mình và người mà anh gọi là mẹ suốt hơn 2 thập kỷ qua thật ra là bà ngoại của anh.

Mới đây, một tài khoản Tik Tok đã chia sẻ câu chuyện về gia đình anh với những tình tiết vô cùng phi lý và tưởng chừng chỉ xảy ra trên phim. Cụ thể, anh vừa được gia đình tiết lộ một sự thật gây sốc về thân phận thật sự của mình.

Tuy nhiên, mới đây, một sự thật gây sốc đã được những người thân trong gia đình anh tiết lộ. Hóa ra, khi đang trong độ tuổi dậy thì, chị gái của anh đã phạm lỗi lớn và vô tình mang thai anh. Tuy nhiên, cô ấy không muốn phá thai cũng như tước đi quyền được sống của đứa trẻ nên quyết định sinh anh ra và gửi anh cho mẹ ruột nuôi dưỡng. Họ quyết định chỉ nói ra sự thật này khi anh đã trưởng thành.

Sam Griffs kể rằng, ngày từ khi còn bé, anh đã cảm nhận được mối liên kết với chị gái mình khác với tình cảm chị em thông thường. Tuy nhiên, Sam không xem trọng việc đó vì anh nghĩ tất cả các thành viên trong gia đình đều yêu thương nhau nên như vậy là bình thường. Hơn hết, anh và chị mình cũng có những cuộc cãi vã và tranh giành như bao cặp chị em của nhà khác.

Anh Sam chia sẻ: "Tôi có một người chị gái luôn cùng tôi làm mọi thứ. Chúng tôi có một mối quan hệ ràng buộc không thể phá vỡ, cô ấy luôn giúp đỡ tôi từ phía sau, tôi cũng luôn ủng hộ cô ấy. Chúng tôi cũng từng cãi vã như những anh chị em ruột thịt khác. Thế nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ khi nói ra điều này, rằng mẹ ruột của tôi đã mang thai khi còn rất trẻ. Nhưng cô ấy không muốn phá thai, đặc biệt là khi đây là đứa con đầu lòng".

Mẹ ruột của Sam được anh gọi là chị suốt 21 năm qua - Ảnh: Chụp màn hình

Anh Sam chia sẻ, mình thật sự cảm thấy hạnh phúc khi mẹ ruột đã không từ bỏ anh và đồng thời rất biết ơn bà ngoại đã nuôi nấng, chăm sóc anh nên người: "Họ đã thỏa thuận rằng bà ngoại sẽ nuôi tôi như con trai ruột cho đến khi tôi đủ 18 tuổi. Nhưng thành thật mà nói, trong quá trình lớn lên, tôi luôn cảm thấy có mối liên hệ kỳ lạ với chị gái mình. Cô ấy luôn mang đến cho tôi những rung cảm như một người mẹ. Tôi cảm thấy mọi người có điều gì đó giấu tôi nhưng tôi không bao giờ thắc mắc về điều đó. Tôi đã lớn lên trong tình yêu thương bao la của gia đình".

Dự định ban đầu, gia đình sẽ tiết lộ sự thật cho Sam vào năm anh 18 tuổi. Nhưng tại thời điểm đó, họ cảm thấy tốt nhất nên đợi thêm 1 thời gian nữa và cuối cùng đã kể cho Sam nghe toàn bộ vào năm anh 21 tuổi.

"Chuyện xảy ra, đó là cuộc sống. Họ đã không nói gì với tôi cho đến khi tôi bước sang tuổi 21. Điều đó vô cùng sốc nhưng không có gì thay đổi. Thành thật mà nói, nó chỉ khiến cho mối quan hệ giữa chúng tôi tốt hơn gấp 10 lần so với trước", anh Sam lạc quan nói.