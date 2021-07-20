Tối đêm cầm dao lăm le đi lang thang giữa phố, ông chú bị cảnh sát trấn áp và sự thật phía sau vừa tội nghiệp vừa buồn cười

Thế giới 20/07/2021 13:53

Nhận được tin báo có một đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang đi khắp phố, cảnh sát lập tức hành động để không gây ảnh hưởng xấu đến người dân. Nhưng khi bắt được nghi phạm và nghe lý do thật sự, ai cũng ôm bụng cười nắc nẻ.

Theo trang 163, mới đây tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc có một vụ việc "dở khóc dở cười" được ghi lại. Một người đàn ông trung niên trong trang phục thường ngày cầm con dao nhọn hoắc đi lang thang ngoài đường gây lo sợ cho người dân nơi đây.

Vì lo sợ người đàn ông sẽ gây hại đến dân sống xung quanh, cảnh sát địa phương đã ngay lập tức đến nơi và trấn áp ông ta. Điều không ngờ đã xảy ra, người đàn ông kia đã khóc lóc thảm thiết khi gặp cảnh sát và giải thích ngọn ngành. Thì ra, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.

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Người đàn ông cầm dao đi lang thang hỏi đường nên ai cũng sợ hãi - Ảnh: 163

Cụ thể, khoảng 9 giờ tối ngày 3/7 vừa qua, đồn cảnh sát Hàng Châu đã gặp một sự việc khá kỳ lạ. Trong 5 phút, họ nhận được liên tục 6 cuộc gọi từ người dân để trình báo một sự việc giống nhau. Cụ thể, người dân kể rằng, có một người đàn ông trung niên với dáng vẻ thất thểu, tay cầm con dao làm bếp trong trang phục quần đùi áo phông, gặp ai cũng hỏi đường. Vì quá lo sợ ông này sẽ gây ra chuyện gì nguy hiểm nên người dân đã yêu cầu cảnh sát xuống kiểm tra gấp.

Sau khi xác định được đối tượng tình nghi, lực lượng cảnh sát đã xông ra trước mặt người đàn ông cùng với dùi cui, nĩa thép và các dụng cụ chống bạo động chuyên dụng trấn áp ông ta nằm áo xuống nền cỏ. Người đàn ông lúc này hoảng hốt vì lần đầu gặp việc này nên đã bù lu bù loa lên khóc nức nở. Thì ra, ông ta là người lao động vừa mới từ quê lên Hàng Châu nên không thạo đường và bị lạc nhà.

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Người dân gọi tới 6 cuộc điện thoại trong vòng 5 phút để trình báo về vụ việc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông kể thêm, thật ra mình đã ra ngoài đi mua dao làm bếp nhưng khi xong lại quên bén mất đường về nhà. Vậy nên ông ta quyết định hỏi đường nhưng số khá nhọ, với một con dao nhọn hoắc trên tay ai cũng không trả lời ông mà còn nhìn lại bằng ánh mắt kinh sợ.

Nhưng cho tới khi bị cảnh sát trấn áp, người đàn ông này mới nhận ra mình đang cầm con dao đi lang thang trên phố nên gây lo sợ cho người dân xung quanh. Bởi vậy, đường phố bị một phen náo loạn.

Câu chuyện trên sau khi được đăng tải, đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số ai cũng thấy tội nghiệp đồng thời buồn cười vì câu chuyện "dở khóc dở cười" của người đàn ông này.

"Đi mua dao không bỏ vào túi mà lại cầm như thế kia à chú ơi. Hỏi sao người đi đường không sợ hãi".

"Xã hội bây giờ loạn lắm rồi nên người dân cảnh giác vậy cũng là điều dễ hiểu thôi. Trong 5 phút mà có đến 5 cuộc gọi thì ý thức của mọi người quá cao rồi đấy!".

"Có ai cầm con dao lại hỏi đường như thế thì tôi cũng chạy mất dép".

"Khổ thân chú quá. Muốn về nhà nấu cơm không ngờ lại bị trấn áp như tội phạm".

Tuy lần này không bị bắt thật nhưng người đàn ông trong sự việc trên cũng đã bị một phen hốt hoảng ra trò. Mong rằng lần tới, ông chú này sẽ nhớ đường về nhà và giấu dao thật kỹ để không bị cảnh sát bắt nữa.

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Từ khóa:   Cầm dao bếp đi lang thang Trung Quốc dao bếp

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