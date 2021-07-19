Cảnh sát cho biết: "Dựa trên kết quả của cuộc điều tra, đây là một vụ tấn công có chủ đích chứ không phải bạo lực ngẫu nhiên."

Theo tờ Capital Gazette, người đàn ông tên Donald John Bucalo, sống ở Severn, Maryland, Mỹ, đã phải chịu phán quyết của tòa vì đã ra tay giết con gái ruột là Michelle Lyn Bucalo, 32 tuổi vào năm 2018. Được biết, để trả giá cho hành vi của mình, ông Donald đã bị kết án 20 năm tù với 10 năm tù treo.

Sau đó là những chuỗi ngày dài gia đình ông phải sống trong đau khổ vì chứng bệnh của cô con gái. Vì mất cả việc làm và nhà cửa, Michelle thường xuyên gây gỗ, đánh nhau với bố mẹ, thậm chí mỗi ngày còn buông lời đe dọa sẽ giết chết họ cùng với em gái và các cháu. Chứng bệnh tâm lý của cô càng nặng hơn ở nửa năm cuối đời.

Vào năm 2016, khi đang là một luật sư với sự nghiệp rộng mở, Michelle bị mất việc do mắc nhiều căn bệnh tâm lý nên phải chuyển về ở cùng bố mẹ và em gái. Trước đó, vì quá lo lắng và muốn sống gần các con, vợ chồng ông Donald đã chuyển từ New York đến Maryland ở.

Vào trưa ngày 31/10/2018, tại căn nhà nằm trên đường Twin Oaks của gia đình, Michelle đang ngủ trưa thì bị bắn chết bởi chính bố ruột của mình. 20 phút sau khi ra tay, ông Donald đã gọi báo cảnh sát: "Tôi đã giết con gái" - ông nói với nhân viên trực điện thoại đường dây nóng và đọc tên mình 3 lần.

Trong thời gian chờ đợi cảnh sát đến, ông Donald chỉ lẳng lặng ngồi im với khẩu súng được đặt ngay ngắn trên bàn bếp. Cảnh sát có mặt tại nhà ông và tìm thấy cô Michelle đã nằm chết trên giường vào lúc 13h20.

Chân dung cô Michelle Lyn Bucalo, người đã b bố ruột bắn chết - Ảnh: Disability Day Of Mourning

Theo lời kể của người quen, ông Donald là một người đáng mến và tràn đầy tình cảm nên khi biết tin này ai nấy cũng đều sốc. Các thành viên trong gia đình ông gồm vợ và con gái đều cho biết Michelle là người mắc các chứng rối loạn tâm thần khác và nghiện rượu nặng.

Sau nhiều năm chăm sóc con gái, kiệt quệ và suy sụy, ông Donald đã ra tay giết con mình. Quyết định này của ông được cho là xuất phát từ lòng yêu thương và muốn bảo vệ gia đình.

"Bố tôi sẽ chấp nhận làm tất cả vì gia đình mình và ông ấy đã thực sự làm điều đó. Tôi không thể tưởng tượng được khoảnh khắc đó, ông ấy đã cảm thấy tuyệt vọng, đau đớn và mệt mỏi cỡ nào khi phải ra tay đoạt mạng chính con gái ruột của mình" - Tiptop, con gái lớn của ông Donald vừa nói vừa rơi nước mắt tại tòa.

Bà Leslie - vợ ông Donald cho biết, cuộc sống của cả gia đình ngày càng trở nên nặng nề và sợ hãi vì những căn bệnh tâm lý của Michelle, nhiều lần cô đã có những hành vi bạo lực đe dọa đến tính mạng của gia đình. Bà còn khẳng định chỉ những tên tội phạm xã hội mới có các hành vi như vậy.

Thẩm phán cho rằng việc phải sống với những gì mình đã làm chính là hình phạt nặng nề nhất đối với ông Donald - Ảnh minh họa: Internet

"Thật kinh hoàng khi phải chứng kiến con mình bị mất kiểm soát và vẫn hy vọng đứa trẻ ấy tỉnh táo để nhận thức được rằng nó đang cần giúp đỡ. Chúng tôi không nói về một đứa trẻ, chúng tôi đang nói về một người phụ nữ trưởng thành 32 tuổi đã hành hạ chúng tôi" - bà Leslie chia sẻ trong đau khổ.

Tại phiên tòa xét xử, ông Donald đã bị đề nghị phải chịu mức phạt là 40 năm tù với tội danh giết người cấp độ 2, được biết đây là khung hình phạt cao nhất cho tội danh này. Tuy nhiên, vì con người và động cơ gây án của ông, đã có gần 20 thành viên trong gia đình cùng nhau xin thẩm phán giảm án. Vì vậy, mức phạt giảm xuống còn 20 năm tù, trong đó có 10 năm là tù treo.

"Không ai trong chúng tôi biết được chính xác chuyện gì đã diễn ra trong nhà ông. Nhưng ông đã giải quyết mọi chuyện một cách sai lầm. Tôi nghĩ việc phải sống với những gì mình đã làm chính là hình phạt nặng nề nhất đối với ông" - thẩm phán Donna Schaeffer nói.

Tại phiên tòa, ông Donald thừa nhận mình đã sai khi bắn chết con gái vào ngày hôm đó. Tất cả chỉ vì ông đã quá mệt mỏi và lo sợ bởi những lời đe dọa đến từ Michelle.

"Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hối hận về những gì tôi đã làm. Tôi đã suy nghĩ thiếu cẩn trọng vào ngày hôm đó" - ông Donald nói.