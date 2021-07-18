Kỳ lạ bé gái sơ sinh nặng chưa tới 300g, chỉ dài hơn cây bút bi một tí nhưng vẫn sống sót thần kỳ và lớn lên khỏe mạnh

Vì kích thước qúa nhỏ khi vừa mới chào đời, ít ai nghĩ rằng Amelia lại có thể lớn lên khỏe mạnh và xinh đẹp không khác gì những đứa trẻ bình thường.

Thế giới có vô vàn những điều kỳ diệu mà chúng ta chưa biết đến, sinh mạng con người là một trong những thứ đó. Có những em bé nằm trong bụng mẹ lâu hơn con số 9 tháng 10 ngày rất nhiều nhưng cũng có những đứa trẻ buộc phải ra đời sớm vì sinh non. Nhưng trong trường hợp dưới đây phải gọi là kỳ tích khi em bé này chỉ mới ở trong bụng mẹ hơn 20 tuần đã nói xin chào với thế giới. Kích thước của em bé nếu so sánh với quả trứng gà - Ảnh minh họa: Internet Cách đây khoảng 15 năm, tại Miami, bang Florida, Hoa Kỳ, có một em bé đã đạt kỷ lục là đứa trẻ sơ sinh nhỏ nhất thế giới khi chào đời với kích thước lớn hơn chiếc bút bi một tí và chỉ nặng 280g vì mẹ sinh non.

Nguyên nhân của sự việc trên phải nhắc đến vấn đề sức khỏe của mẹ bé. Cô gái trẻ này đang hạnh phúc với tin mình đang mang thai đứa con đầu lòng thì tin dữ ập đến, bác sĩ lại thông báo rằng cô bị viêm động mạch, có nguy cơ phải cắt bỏ đi đôi chân. Trong trường hợp cô không mang thai, việc điều trị là khá dễ dàng nhưng bởi vì cô đang là một thai phụ, bác sĩ phải tính toán thêm nhiều trường hợp khác nhau. Amelia chào đời ở tuần thứ 21 - Ảnh: Kalmalo Cơ thể của Amelia gần như trong suốt khi mới chào đời - Ảnh: Reuters Ban đầu, con đầu lòng của cô được dự tính sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thai nhi có thể duy trì đến 27 tuần tuổi để sự sống sau khi chào đời của bé được mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sức khỏe của cô thực tế lại không cho phép kéo dài thời gian mang thai thêm nữa. Thế là, vào một ngày tháng 10 năm 2006, một bé gái có tên Amelia Taylor đã chính thức đến với thế giới khi mới chỉ 21 tuần tuổi tức là mới hơn 5 tháng.

Bởi vì thời gian ở trong bụng mẹ chỉ bằng 1/2 thời gian bình thường so với những đứa trẻ khác, cơ thể của Amelia cũng siêu nhỏ bé. Đặt lên bàn cân, cơ thể yếu ớt của em chỉ nặng có 280g, thậm chí có thể đặt vừa trong quả trứng gà một cách dễ dàng. Bởi vì lý do đó, Amelia đã phá vỡ kỷ lục bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới tại thời điểm chào đời. Vì thể trạng của mình, Amelia buộc phải được theo dõi trong lồng kính - Ảnh: QQ Vì thể chất yếu ớt của mình, các chuyên viên y tế không hề đặt niềm tin lên Amelia, họ cho rằng em bé sẽ mất đi vì không thể thích nghi được với môi trường sống này. Nhưng bố mẹ em thì khác, họ luôn yêu thương và dành cho Amelia những gì tốt nhất. Amelia lớn lên từng ngày trong sự yêu thương của cha mẹ và các chuyên viên y tế - Ảnh: QQ Có thời điểm Amelia tụt xuống chỉ còn 255g, nhưng nhanh chóng tăng lên 700g trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Mẹ của Amelia cũng cho bé uống sữa lần đầu tiên trong giai đoạn 700g này. Amelia bé nhỏ quả là không phụ công sức của những người sinh thành và yêu thương mình. Thời điểm Ameli đã dài hơn bàn tay người trưởng thành một tí - Ảnh: Read01 Theo QQ, vị bác sĩ duy nhất tích cực cứu cô bé chia sẻ: “Không thể tin được rằng một đứa trẻ nhỏ như vậy có khả năng thở tự nhiên mà không sử dụng thiết bị hỗ trợ. Lúc mới sinh, cô bé còn có vết thương trên đầu nhưng chúng tự lành sau vài ngày. Trước đây, bệnh viện cũng chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Cô bé sống sót như một phép màu.” Hình ảnh gần đây nhất của Amelia, cô bé đã lớn lên xinh đẹp và khỏe mạnh - Ảnh: DayDayNews Giờ đây, khi đã 15 tuổi, Amelia đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô bé bắt đầu vào giai đoạn dậy thì với ngoại hình đáng yêu cùng mái tóc dài điệu đà. Đặc biệt, Amelia đã lớn lên vô cùng khỏe mạnh và không hề mắc một chứng bệnh đặc biệt nào ảnh hưởng từ việc từng sinh non.

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