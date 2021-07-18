Cô gái bán bánh mì đổi đời thành siêu mẫu vì khoảnh khắc thần thái đến bất ngờ khi xuất hiện vô tình trong một bức ảnh

Thế giới 18/07/2021 13:33

Cô gái bán bánh mì nghèo tại Nigeria chưa bao giờ nghĩ rằng đời mình sẽ có cú trở mình đầy ngoạn mục đến như vậy.

Sự việc bắt nguồn từ năm 2016, lúc này nam rapper người Anh gốc Nigeria, Tinie Tempah đang có buổi chụp hình trên đường phố Nigeria. Giữa buổi chụp hình, ekip bị thu hút bởi một cô gái người bản địa với khả năng đội rất nhiều bánh mì lên đầu của mình đang ung dung bước đi. Vì vậy, cô gái này đã vô cùng tình cờ được vinh dự xuất hiện chung trong bức ảnh với nam rapper nổi tiếng.

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Bức ảnh khiến Olajumoke Orisaguna đổi đời - Ảnh: TY BELLO

Sau khi bức ảnh được đăng tải, cô gái bán bánh mì trở nên vô cùng nổi tiếng. Từ những người bình thường đến các chuyên gia nghệ thuật lẫn các nhiếp ảnh gia nổi tiếng đều bị hút hồn bởi cô gái bán rong ấy. Ai cũng bị choáng ngợp bởi thần thái ấn tượng, cách giữ thăng bằng hoàn hảo, ánh mắt cực đẹp của cô.

Có thể nói, chỉ một khoảnh khắc vô tình nhưng lại biến thành "cuộc gặp gỡ định mệnh", cuộc đời của cô bán bánh mì chuẩn bị sang một trang mới đầy ngoạn mục. Cô gái này mau chóng trở thành một hiện tượng, danh tính của cô cũng được tìm ra nhanh chóng. Qua tìm hiểu, cô là Olajumoke Orisaguna, một người mẹ 27 tuổi, hồi ấy đang bán bánh mì ở thủ đô Lagos của Nigeria.

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Khoảnh khắc bán bánh thường ngày của Olajumoke Orisaguna - Ảnh: Internet

Olajumoke Orisaguna có một cuộc sống vô cùng khốn khó. Tuy đã kết hôn và sinh con, cô vẫn phải rời xa gia đình, lên thành phố để mưu sinh. Nhưng có lẽ thần may mắn chưa bỏ rơi cô khi giây phút cô xuất hiện trong bức ảnh cùng Tinie Tempah thì cũng là lúc số mệnh cô đã được thay đổi.

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Gia đình nhỏ của Olajumoke Orisaguna - Ảnh: Internet

Qua tấm ảnh xuất sắc ấy, Olajumoke Orisaguna được nhận xét là có vóc dáng và thần thái của một người mẫu chuyên nghiệp. Thậm chí nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh của Tinie Tempah - Bello còn dành cho cô lời khen có cánh: "Làm cả khung hình bừng sáng với sự xuất hiện của mình.

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Olajumoke Orisaguna đã có một 'cú trở mình' đầy ngoạn mục - Ảnh: Internet
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Cô liên tục xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, câu chuyện của cô được nhiều hãng truyền thông lớn đưa tin. Hàng loạt các ấn phẩm tạp chí mời cô chụp ảnh vì ngoại hình độc đáo cùng câu chuyện mưu sinh cảm động. Olajumoke Orisaguna sau đó được đứng bìa cho tờ tạp chí nổi tiếng tại Nigeria là This Day Style và nhận được vô số các hợp đồng lớn khác từ các nhãn hàng cùng với bản hợp đồng trở thành gà cưng của công ty người mẫu nổi tiếng Few.

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Olajumoke Orisaguna đã thoát khỏi cuộc sống cơ cực và đoàn tụ với gia đình sau khi cô nổi tiếng - Ảnh: Internet

"Bức ảnh cùng với Tinie Tampah đã thay đổi cuộc đời tôi." - Olajumoke Orisaguna xúc động nhìn lại thời khắc định mệnh năm nào. Có thể nói, Olajumoke Orisaguna là một trong những pha "rửa phèn" thành công nhất trên thế giới khi từ một cô gái bán bánh mì trên đường phố thủ đô trở thành một người mẫu có độ phủ sóng mạnh mẽ trong làng mốt.

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Olajumoke Orisaguna hiện tại là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực thời trang - Ảnh: TY BELLO

Olajumoke Orisaguna hiện tại là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực thời trang, nhất là ở Nigeria cô có độ ảnh hưởng không hề nhỏ. Sau khi thành công trong vai trò người mẫu, cô còn đá chéo sân sang đóng phim và kinh doanh. Cuộc đời cô chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nỗ lực trong cuộc sống sẽ được đền đáp xứng đáng.

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