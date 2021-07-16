Nhan sắc 'lầy lội' của nữ thần Youtube sau lớp khẩu trang khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Chiều lòng người hâm mộ, một vlogger nổi tiếng người Nhật đã cởi bỏ lớp khẩu trang để khỏe ra khuôn mặt của mình. Nhưng khi xuất hiện với khuôn mặt trần trụi, hàng trăm ngàn viewer đã được một phen sửng sờ.

Đã từ lâu kể từ khi văn hóa vlog trở thành một cách để kiếm tiền thông qua lượt view và quảng cáo trên mỗi video. Đối tượng làm vlog cũng khá đa dạng từ nam đến nữ, từ người già đến trẻ với các nội dung cũng vô cùng phong phú. Đối với các vlog nữ, đa số đều sẽ "dùng mặt kiếm cơm" khi người xem của họ đa số đều tìm đến để ngắm nhan sắc "nữ thần" trong lòng. Nhưng kể từ khi dịch Covid-19 bùng nổ, khẩu trang trở thành một phụ kiện bất ly thân đối với tất cả mọi người, từ đó cũng có nhiều nữ vlogger nổi tiếng với việc sử dụng khẩu trang để che mặt mỗi khi lên hình.

Momo-haha là một nữ vloggernooir tiếng bởi việc luôn đeo khẩu trang khi lên hình - Ảnh: Chụp màn hình Momo-haha là một nữ vlogger 22 tuổi người Nhật Bản có biệt danh là "nữ thần khẩu trang" với hơn 400 nghìn lượt subscribe trên kênh YouTube của mình. Ngoài sự hài hước, dí dỏm, người hâm mộ còn bị thu hút bởi đôi mắt to tròn đáng yêu của cô. Cũng bởi nhan sắc long lanh khi đeo khẩu trang, nhiều người chắc mẩm Momo-haha phải sở hữu một nhan sắc "không phải dạng vừa" ngoài đời thực. Cô nàng quyết cởi khẩu trang để chiều lòng người hâm mộ -Ảnh: Chụp màn hình Vì muốn chúng kiến nhan sắc đỉnh cao của nữ thần, nhiều lần fan của cô nàng đã "gạ gẩm" cô hãy tháo khẩu trang xuống. Sau thời gian dài từ chối, vào một buổi phát sóng gần đay, cuối cùng cô cũng làm toại nguyện người hâm mộ.

Momo-haha yêu cầu người hâm mộ phải đếm 1 2 3 để cô có dũng khí gỡ khẩu trang ra trong lúc mình tự tay lột bỏ nó xuống. Đến khi không còn gì che giấu, người hâm mộ đã được một phen "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" khi được chứng kiến dung nhan của nữ thần lầy lội này. Nhan sắc có phần kém lung linh của Momo-haha - Ảnh: Chụp màn hình Tuy vậy, nhiều người vẫn dành lời khen cho sự tự tin của cô nàng - Ảnh: Chụp màn hình Mặt mộc của Momo-haha không được lung linh như nhiều người tưởng tượng nên tài khoản cá nhân của cô cũng hụt đi kha khá lượng subscribe. Trước sự thất vọng của người hâm mộ, trong một buổi livestream sau, cô đã lên tiếng "trách móc" người hâm mộ: "Không phải mọi người bảo là muốn xem sao? Vậy mà bây giờ lại phản ứng như vậy, thật đáng ghét!". Dung nhan khin được trang điểm kĩ càng của Momo-haha - Ảnh: Chụp màn hình Thật ra, ngoài những lời chê bai, có rất nhiều fan của cô đã lên tiếng bênh vực. Từ trước đến nay, nữ vlogger mang 2 dòng máu Nhật-Mỹ này nổi tiếng là hài hước và thường xuyên trêu chọc người hâm mộ của mình. Sự kiện "cởi khẩu trang" thực chất cũng là để tạo sự hài hước cho nội dung video của cô. Ngoài ra, nhiều người còn khen ngợi Momo-haha vì đã dũng cảm để lộ khuôn mặt của mình trước đông đảo người hâm mộ.

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