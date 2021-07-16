'Rò rỉ' hình ảnh đầu tiên của Đệ nhất phu nhân Tổng thống Haiti sau cái chết chấn động của chồng

Thế giới 16/07/2021 10:29

May mắn thoát chết trong vụ Tổng thống Haiti bị ám sát, Đệ nhất phu nhân của quốc gia này đã bị thương nặng và hiện đang được diều trị tại Florida, Mỹ. Bà vừa cập nhật những hình ảnh đầu tiên của mình sau vụ việc vào ngày 15/7 vừa qua.

Dẫn tin từ Business Insider, ngày 15/7 mới đây, trên trang Twitter của mình, bà Martine Moise, phu nhân của cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise, đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của mình đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Miami, bang Florida, Hoa Kỳ.

Trong bài đăng này, Đệ nhất phu nhân Martine Moise đã kèm theo một bức cho thấy tình trạng của bà hiện đã ổn hơn nhiều tuy phải băng bó cả một cánh tay: “Cảm ơn những thiên thần hộ mệnh đã giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khủng khiếp này. Với sự dịu dàng, ân cần và chăm sóc của các bạn, tôi có thể tiếp tục vững vàng. Cảm ơn các bạn".

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Hình ảnh nằm viện tại Florida được đăng tải trên trang Twitter của Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise - Ảnh: Twitter Martine Moise

“Tôi không thể tin rằng chồng tôi đã ra đi như vậy, ngay trước mắt tôi mà không kịp nói lời cuối cùng với tôi. Nỗi đau này tôi sẽ không thể nào quên được”, bà Martine cho biết thêm trong một bài đăng khác của mình.

Trước đó, vào ngày 7/7, Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã bị ám sát ngay tại nhà riêng của mình. Trong khi Tổng thống qua đời ngay tại hiện trường, thì vợ của ông bị thương nặng, ngoài ra không ai khác trong nhà bị gì, trong đó có người giúp việc, nhân viên an ninh và các con của Tổng thống.

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Vợ chồng Tổng thống Haiti trong một lần xuất hiện trước công chúng trước đây - Ảnh: EPA

Đệ nhất phu nhân Martine Moise sau đó được máy bay đưa đến Miami, Florida, Hoa Kỳ để điều trị. Trang AFP cho hay, theo một số nguồn tin thân cận, tình trạng của bà đã khá ổn định nhưng vẫn chưa qua cơn nguy kịch và chưa rõ được thời gian nào bà Martine Moise sẽ được xuất viện.

Chính quyền Haiti cho biết 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti được xem là nghi phạm của vụ ám sát lần này. Trong đó, 20 tên đã bị bắt giữ, 3 tên bị tiêu diệt.

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Từ khóa:   Tổng thống Haiti bị ám sát Tổng thống Moise Đệ nhất phu nhân Haiti

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