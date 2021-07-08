Vụ tổng thống Haiti bị ám sát bất ngờ với 12 viên đạn tại nhà riêng: Một chi tiết bất ngờ được tiết lộ khiến ai cũng 'sởn gai óc'

Thế giới 08/07/2021 19:28

Sự ra đi của tổng thống Haiti tại nhà riêng vẫn còn nhiều bí ẩn và đang được điều tra. Tuy nhiên có một chi tiết khiến ai cũng bất ngờ.

Theo trang Juno7, Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã mất tại nhà riêng vì bị ám sát bởi một nhóm "biệt kích từ nước ngoài". Vợ ông cũng bị thương nặng trong vụ tấn công lần này, may mắn thay 2 con của ông bình an vô sự.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, đã có một điểm vô cùng bất thường. Theo đó, Tổng thống Moise đã trúng tới 12 viên đạn tuy nhiên tất cả vệ sĩ của ông không ai bị thương hay hề hấn gì.

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Tổng thống Haiti bị ám sát tại nhà riêng vào sáng 7/7 theo giờ địa phương - Ảnh: Juno7

Theo bản báo cáo được đưa ra vào lúc 10h37 (giờ địa phương) bởi Carl Henry Destin - Ủy viên Chính phủ, ông Moise đã bị bắn tới 12 viên vào giữa trán, tai, bụng, tay phải, chân trái. Bởi vì lực sát thương quá lớn, chân ông cũng đã bị gãy ngay sau đó.

Ngay sau đó, thi thể của tổng thống Haiti cũng được di dời đi vào chiều cùng ngày. Con gái ông là Jomarly Moise đã may mắn trốn thoát được khỏi vụ ám sát, dự kiến cô sẽ là nhân chứng có giá trị trong việc cung cấp lời khai liên quan đến sự việc. Con trai cả của ông đã theo máy bay chở mẹ đến Floria để chữa trị và tị nạn tạm thời.

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Phu nhân Tổn thống Haiti được đưa sang Florida để điều trị - Ảnh: Local10

Trước đó, Thủ tướng haiti Claude Joseph đã xác nhận nhóm tội phạm là những người nước ngoài nói tiếng Tây Ban Nha. Đồng thời, với cương vị Thủ tướng, ông ban bố tình trạng thiết quân luật trên khắp Haiti.

Khi ám sát tổng thống Moise, những kẻ này đã tự nhận mình là "Lực lượng chống Ma túy (DEA)" của Mỹ, song ông Bocchit Edmond - Đại sứ Haiti tại Mỹ đã bác bỏ tông tin trên và tuyên bố chúng chỉ là bọn giả mạo. Tuy nhiên những tên sát thủ này vẫn rất chuyên nghiệp và chắc chắn đã được đào tạo bài bản.

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2 nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống đã bị bắt giữ - Ảnh: AFP

Vụ ám sát Tổng thống Moise xảy ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng gia tăng ở Haiti. Quốc gia này hiện phải đối mặt với sự chia rẽ mạnh mẽ về chính trị và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng do tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng.

Hiện tại, những kẻ tình nghi đã được xác định sau khi vướng phải một cuộc đấu súng với cảnh sát. 4 tên bị bắn hạ, 2 kẻ bị bắt giữ ở khu vực Petionville, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince.

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