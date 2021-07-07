Vào nhà cảnh sát trộm đồ, tên trộm bất ngờ để lại bức thư sau khi vơ vét hết tài sản

Thế giới 07/07/2021 21:52

Một vụ việc đã xảy ra tại Ấn Độ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng đó là một tên trộm đã để lại một bức thư cho chủ nhà sau khi lấy hết tài sản.

India Today ngày 7/7 đưa tin, sau khi trộm đồ tại nhà của một quan chức cảnh sát ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, một tên trộm đồ đã để lại một bức thư xin lỗi. Hắn nói rằng sẽ trả lại những đồ có giá trị ngay khi có tiền. Theo bức thư này, tên trộm nói rằng hắn thực hiện hành động này để cứu một người bạn và hứa sẽ trả lại số tiền này ngay khi có khả năng.

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 Một tên trộm ở Ấn Độ đã lẻn vào nhà một cảnh sát và vơ vét hết đồ đạc có giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Vụ trộm xảy ra tại nhà của một cảnh sát làm việc ở Chhattisgarh, trong khi gia đình anh ta sống ở thành phố Bhind. Theo cảnh sát, tên trộm đã để lại một bức thư nói rằng, anh ta xin lỗi, hành động đó là sự ép buộc. Vậy nhưng nếu không làm chuyện này thì bạn của anh ta sẽ mất mạng. Người này hứa hẹn rằng ngay khi có tiền sẽ trả lại những món đồ này.

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 Vậy nhưng trước khi ra khỏi nhà, tên trộm này còn để lại một bức thư hứa trả lại đồ sau khi có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tin này cũng cho biết, vợ và con của người cảnh sát đã đến nhà của người thân vào ngày 30/6 và trở về nhà vào ngày 5/7. Khi về đến nhà họ thấy ổ khóa ở các phòng đã bị phá, đồ đạc nằm rải rác khắp nơi. Kẻ trộm đã lấy đi một số món đồ có giá trị bằng bạc và vàng. Phía cảnh sát cũng nghi ngờ rằng, một số người quen của gia đình đã tham gia vào hành vi này.

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