Sốc: Vắc xin giả tràn lan, hơn 2.600 người Ấn Độ được tiêm ‘vắc xin nước muối’

Theo một báo cáo mới đây, hai tháng qua hơn một chục điểm tiêm chủng tư nhân ở Mumbai, Ấn Độ bị nghi ngờ sử dụng nước muối thay vắc xin COVID-19 để tiêm cho người dân.

Ngày 5/7 Mạng Hoàn Cầu của Trung Quốc đưa tin, thời gian qua chính quyền Ấn Độ đang đẩy mạnh việc tiêm vắc xin COVID-19 vì lo ngại làn sóng dịch bệnh mới. Vậy nhưng tại trung tâm tài chính Mumbai của nước này, đã có hơn 2.000 trường hợp được tiêm nước muối thay vì vắc xin. Các quan chức Ấn Độ đang điều tra vụ việc này.

Lo ngại làn sóng dịch bệnh mới, chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh việc tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân

Theo Thời Báo New York của Mỹ, trong hai tháng qua, hơn một chục điểm tiêm chủng tư nhân ở Mumbai bị nghi ngờ sử dụng nước muối thay vì vắc xin COVID-19 để tiêm chủng cho người dân. Hiện tại cảnh sát đã bắt giữ 14 nghi phạm để điều tra sự việc này. Nguồn tin này cũng cho hay, hơn 2.600 người đã được tiêm vắc xin COVID-19 phiên bản Ấn Độ có tên gọi Covishield tại nhiều điểm tiêm chủng khác nhau.

Một số người nói rằng, họ thấy vắc xin họ được tiêm không xuất hiện trên cổng thông tin trực tuyến của chính phủ Ấn Độ. Hơn nữa giấy xác nhận tiêm chủng của bệnh viện không khớp với tên bệnh viện được đưa ra trước đó nên họ đã nghi ngờ.

Một nữ nạn nhân đăng trên trang cá nhân với nội dung: “Nhiều người nghi ngờ, liệu chúng tôi có thực sự được tiêm Covishield không hay chúng tôi chỉ được tiêm glucose hoặc một loại vắc xin đã hết hạn sử dụng?”. Theo các nhà chức trách, những chuyên gia y tế tham gia vào chương trình bất hợp pháp này đã thu phí người dân từ 10 đến 17 đô la Mỹ cho mỗi liều. Hiện tại cảnh sát đã tịch thu hơn 20.000 đô la Mỹ từ các nghi phạm.

Vậy nhưng nhiều người dân ở Mumbai cho biết họ đã bị tiêm vắc xin giả

Một quan chức cảnh sát tại Mumbai cho biết, những người bị bắt sẽ bị buộc tội âm mưu lừa dối và giả mạo. Tòa án Mumbai cho biết, số lượng các vụ án liên quan đến vắc xin COVID-19 giả ngày càng tăng và thực sự gây sốc.

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