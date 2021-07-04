Cuộc sống hôn nhân của cô gái trẻ kết hôn cùng lúc với 5 anh em trai, sinh con không biết ai là bố đứa trẻ

Có một ngôi làng nhỏ ở bang Uttarakhand, Ấn Độ nhìn bên ngoài vô cùng bình thường nhưng bên trong chứa nhiều điều bí ẩn. Nếu một thành viên nam trong gia đình này kết hôn với người phụ nữ nào thì cô gái đó sẽ phải kết hôn với tất cả những người anh em trai của anh ta. Nhiều người nghĩ rằng đây là điều không thể vậy nhưng nó thực sự đã tồn tại ở ngôi làng này.

Rajo Verma kết hôn với 5 anh em trai ruột khi cô mới 20 tuổi

Rajo Verma là cô gái có một cuộc hôn nhân như vậy, cô kết hôn khi mới 20 tuổi. Khi kết hôn với chồng mình, Rajo Verma cùng lúc còn kết hôn với 4 người anh em trai của chồng. Phong tục này tồn tại ở ngôi làng hàng thế kỷ nay, rất nhiều người phụ nữ có cuộc sống giống hệt Rajo, chính vì vậy họ đối mặt với cuộc hôn nhân của mình một cách bình thản.