Cuộc sống hôn nhân của cô gái trẻ kết hôn cùng lúc với 5 anh em trai, sinh con không biết ai là bố đứa trẻ

Một cô gái Ấn Độ 20 tuổi đã kết hôn với 5 anh em ruột trong một gia đình, thậm chí khi sinh con trai đầu lòng, cô gái trẻ không biết ai là bố của con mình.
- Thảm kịch gia đình: Định giết chết người vợ vì những chuyện vặt vãnh, người đàn ông nghiện rượu bị hai cô con gái tuổi vị thành niên sát hại dã man
- Phẫn nộ: Cô gái 20 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể suốt 2 năm sau khi tới cầu cứu cảnh sát nhưng bị ‘ngó lơ’
Có một ngôi làng nhỏ ở bang Uttarakhand, Ấn Độ nhìn bên ngoài vô cùng bình thường nhưng bên trong chứa nhiều điều bí ẩn. Nếu một thành viên nam trong gia đình này kết hôn với người phụ nữ nào thì cô gái đó sẽ phải kết hôn với tất cả những người anh em trai của anh ta. Nhiều người nghĩ rằng đây là điều không thể vậy nhưng nó thực sự đã tồn tại ở ngôi làng này.
Rajo Verma là cô gái có một cuộc hôn nhân như vậy, cô kết hôn khi mới 20 tuổi. Khi kết hôn với chồng mình, Rajo Verma cùng lúc còn kết hôn với 4 người anh em trai của chồng. Phong tục này tồn tại ở ngôi làng hàng thế kỷ nay, rất nhiều người phụ nữ có cuộc sống giống hệt Rajo, chính vì vậy họ đối mặt với cuộc hôn nhân của mình một cách bình thản.
Trong một cuộc phỏng vấn, Rajo thẳng thắn nói rằng hiện tại cô rất hạnh phúc. Trong thế giới 6 người của họ, Rajo Verma có thể cùng một lúc nhận được sự quan tâm của 5 người chồng. Mỗi người chồng đều rất tốt và mỗi người chồng đều mang đến cho cô một trải nghiệm cảm xúc khác nhau. Rajo Verma cho biết: “Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, đây là cảm giác mà những cuộc hôn nhân một vợ một chồng không thể trải qua”. Trong thế giới 6 người, họ hiếm khi cãi nhau, nếu có cãi nhau cũng làm hòa nhanh chóng. Gia đình hòa thuận khiến Rajo cảm thấy hạnh phúc hơn.
Sau khi kết hôn một thời gian, Rajo sinh một cậu con trai, cô không biết trong số 5 người chồng ai mới là bố đứa trẻ. Vậy nhưng các ông bố đều chăm sóc cậu con trai như con ruột của mình. Là một người vợ, Rajo chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của 5 người chồng và một đứa con. Dù cuộc sống rất bận rộn nhưng tình yêu thương từ những người chồng khiến Rajo vô cùng hạnh phúc. Tất cả đều thích nghi và hài lòng với cuộc sống hiện tại.