Thảm kịch gia đình: Định giết chết người vợ vì những chuyện vặt vãnh, người đàn ông nghiện rượu bị hai cô con gái tuổi vị thành niên sát hại dã man

Thế giới 03/07/2021 18:30

Một thảm kịch gia đình đã xảy ra tại Ấn Độ khi người đàn ông nghiện rượu định giết chết vợ mình thì hai cô con gái tuổi vị thành niên đã ra tay giết chết bố.

Theo Sina, truyền thông Ấn Độ ngày 1/7 đưa tin, một thảm kịch gia đình đã xảy ra tại Chhattisgarh, Ấn Độ. Sau khi người bố chuẩn bị ra tay giết mẹ vì những chuyện vặt vãnh, hai cô con gái tuổi vị thành niên đã cùng nhau tấn công lại bố mình. Được biết người vợ và hai cô con gái thường xuyên bị người đàn ông nghiện rượu này bạo hành.

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 Người vợ và hai cô con gái tuổi vị thành niên thường xuyên bị người đàn ông nghiện rượu bạo hành

Theo trình báo, vụ việc xảy ra vào tối ngày 28/6. Hai chị em không chịu nổi sự quấy rối, đe dọa và hành hạ của bố trong suốt một thời gian dài nên đã ra tay giết bố để bảo vệ người mẹ bệnh tật. Được biết người chị năm nay 17 tuổi còn cô em gái mới 12 tuổi. Trong thời gian qua, ba mẹ con đã phải chịu đựng những trận đòn roi của bố. Người đàn ông này thường xuyên về nhà trong tình trạng say xỉn và đánh đập ba mẹ con.

Tối ngày 28/6, người bố trở về nhà khi đã say rượu, ông hỏi con gái có gì ăn trong bữa tối. Sau khi được thông báo về các món ăn, ông ta đã vô cùng tức giận vì những món ăn này quá bình thường. Ngay sau đó, người chồng lại cãi nhau với vợ và nói rằng người vợ đã lấy 5.000 rupee từ tài khoản ngân hàng để làm việc nhà và phải trả lại cho ông ta ngay lập tức. Khi bị từ chối người đàn ông này đã tức giận và bắt đầu tìm kiếm một cái rìu để giết chết vợ.

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 Phẫn nộ trước những hành động của bố, hai cô con gái đã dùng rìu tấn công ông đến chết

Bức xúc trước những hành động của bố, cô con gái 12 tuổi đã tìm kiếm chiếc rìu và tấn công bố mình. Khi người đàn ông ngã xuống đất, cô chị 17 tuổi đã liên tục lấy rìu đánh bố mình đến chết. Trong suốt thời gian dịch bệnh, thu nhập trong gia đình ít ỏi, người chị đã phải bỏ học trong khi cô em gái tiếp tục tham gia các lớp học trực tuyến. Hai chị em cũng làm ruộng cùng bố để kiếm sống qua ngày.

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 Sự việc này hiện đang được cộng đồng mạng Ấn Độ đặc biệt quan tâm

Mặc dù vậy khi người bố phát hiện con gái đi chợ, ông đã đánh họ để cướp đi số tiền ít ỏi mà hai cô con gái khó nhọc kiếm được. Cảnh sát Chhattisgarh đã bắt giữ hai cô bé, cả hai em bị buộc tội giết người. Sực việc này nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng Ấn Độ.

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Từ khóa:   quấy rối tuổi vị thành niên tình trạng say xỉn

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