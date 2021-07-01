Được chẩn đoán nhiễm COVID-19, cặp vợ chồng 60 tuổi cùng nhau treo cổ tự tử

Thế giới 01/07/2021 16:04

Một sự việc đau lòng xảy ra tại Ấn Độ khi cặp vợ chồng ở tuổi lục tuần cùng nhau treo cổ tự tử sau khi được chẩn đoán nhiễm COVID-19.

Sự bùng phát đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ là điều vô cùng tàn khốc với nhiều gia đình, thậm chí nhiều người còn lựa chọn tự tử vì không vượt qua cú sốc mang tên COVID-19. Mới đây, cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng sốc trước thông tin cặp vợ chồng ở độ tuổi 60 cùng nhau treo cổ tự tử vì nhiễm COVID-19.

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 Tuyệt vọng trước sự tấn công của COVID-19, nhiều người Ấn Độ đã tự kết thúc cuộc sống của mình

Theo thông tin ngày 30/6 của truyền thông Ấn Độ, vụ việc chấn động này đã xảy ra tại một ngôi làng ở Maharashtra, Ấn Độ. Người chồng 60 tuổi và người vợ 55 tuổi được chẩn đoán nhiễm COVID-19 cách đây 2 tháng, từ đó đến nay, hai vợ chồng buộc phải cách ly tại nhà chờ bình phục.

Tuy nhiên, gần đây hàng xóm phát hiện hai vợ chồng không có động tĩnh gì nên nghi ngờ. Khi họ nhìn qua cửa sổ thì thấy cả hai đã tử vong. Khi được thông báo cảnh sát lập tức đến hiện trường và tiến hành giám định. Những kết luận ban đầu cho thấy, cặp đôi tử vong vào ngày 28/6, họ chọn cách treo cổ tự tử trong phòng ngủ.

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 Một cặp vợ chồng ở tuổi 60 đã treo cổ tự tử sau khi được chẩn đoán nhiễm COVID-19

Cảnh sát địa phương cho biết, cặp vợ chồng này đã bị trầm cảm sau khi nhiễm SARS-CoV-2. Hai ông bà luôn lo lắng, buồn bã vì sợ không chữa khỏi bệnh. Có thể đây chính là nguyên nhân khiến họ lựa chọn biện pháp cực đoan. Hiện tại cơ quan công an đã đưa thi thể hai vợ chồng đi giám định pháp y và sẽ thông báo nguyên nhân cái chết sau khi có kết quả.

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Từ khóa:   nhiễm COVID-19 SARS-CoV-2 đại dịch Covid -19

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