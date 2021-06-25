Bộ trưởng Ấn Độ bị bắt vì xâm hại nữ diễn viên nước ngoài, quay nhiều clip nhạy cảm và chụp cảnh riêng tư khiến cảnh sát đỏ mặt

Thế giới 25/06/2021 07:30

Một người chính khách nổi tiếng Ấn Độ đã bị bắt sau khi bị nữ diễn viên xinh đẹp người Malaysia tố cáo đã bị người này tấn công tình dục.

Trang Sina đưa tin, ông Manikandan, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Công nghệ của bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi hành hung một nữ diễn viên người Malaysia. Nạn nhân 36 tuổi, sở hữu ngoại hình ngọt ngào đến từ Malaysia, cô là một diễn viên. Cô gái này đã tố cáo các hành vi tấn công tình dục và lừa dối của Manikandan với cảnh sát.

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 Ông Manikandan đã bị bắt giữ sau đơn tố cáo tấn công tình dục của người tình ngoại quốc

Theo lời kể của nạn nhân, cô gặp Manikandan cách đây 5 năm, khi đó cô chưa phải là diễn viên và đang làm việc tại Malaysia. Cô quen Manikandan qua sự giới thiệu của một người bạn. Sau đó vị chính khách này bị thu hút bởi ngoại hình xinh đẹp của cô, Manikandan lấy lý do đầu tư vào Malaysia nên đã thường xuyên đến đây để gặp cô, thậm chí còn hứa hẹn kết hôn với cô nữa.

Trước những lời đường mật của Manikandan, nạn nhân đã lựa chọn sang Ấn Độ để phát triển sự nghiệp. Vài năm sau đó, hai người bí mật liên lạc và thậm chí còn xuất hiện công khai ở một vài sự kiện. Gần đây không rõ lý do gì cặp đôi chính thức chia tay, sau đó nạn nhân đã trình báo các hành vi của Manikandan với cảnh sát trong cơn giận dữ.

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 Nạn nhân là một cô gái xinh đẹp người Malaysia 
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 Trong quá trình hẹn hò, cô gái này từng mang thai nhưng đã bị Manikandan đánh đập đến sảy thai

Nạn nhân khai với cảnh sát rằng, cô bị Manikandan lừa dối suốt 5 năm qua. Trong thời gian qua lại, cô gái người Malaysia từng mang thai vậy nhưng Manikandan đã có gia đình và là người có địa vị xã hội nên không để người tình sinh con. Nhiều lần Manikandan yêu cầu bạn gái bỏ thai nhưng cô không đồng ý nên anh ta đã đánh nạn nhân khiến cô sảy thai.

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 Hai người từng chụp chung rất nhiều hình ảnh và video nóng bỏng

diễn viên 36 tuổi nói rằng, cô đã bị Manikandan đánh đập nhiều lần, vì cả hai đã chụp một số lượng lớn hình ảnh và video riêng tư nên đã chịu đựng sự tra tấn của Manikandan. Nghĩ rằng đã nắm được điểm yếu của nạn nhân nên Manikandan ngày càng vô lương tâm, hắn không những dùng những hình ảnh này để đe dọa mà còn cảnh cáo nạn nhân sẽ giết cô nếu cô dám nói ra sự việc.

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