Các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết, một đoạn camera ớn lạnh cho thấy cô gái 17 tuổi rơi từ ban công xuống đất. Cảnh sát trưởng Shri Chand nói rằng, một cuộc điều tra đã được khởi động và hai trong số bị can đã bị bắt giữ.

Thông tin được đăng tải trên India Today ngày 23/6 khiến cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng sốc. Ba người đàn ông đã đột nhập vào một ngôi nhà ở Uttar Pradesh và tấn công tình dục một cô gái 17 tuổi ngay trước mặt người nhà cô gái. Sau khi gặp phải sự chống cự từ phía nạn nhân, 3 người đàn ông này đã ném cô gái xuống ban công khiến cô gái bị thương nặng.

Nguồn tin này cũng cho hay, trước khi xảy ra vụ việc, gia đình nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ hỏi họ có ở nhà không. Không lâu sau, ba người đàn ông đi xe đạp đến, xông vào nhà và đánh cả gia đình bao gồm cả trẻ em. Sau đó 3 người đàn ông đi lên tầng 2 và thực hiện hành vi quấy rồi tình dục với cô gái 17 tuổi. Sau khi gặp phải sự chống cự của nạn nhân, chúng ném cô bé ra khỏi ban công tầng 2 rơi xuống đất.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, cô gái đã bị rơi từ ban công tầng 2 xuống đất

Những người nhà ngay sau đó đã đưa cô đến bệnh viện cấp cứu

Khi thấy cô gái nằm bất tỉnh, người nhà chạy ra giúp đỡ thì 3 tên này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đoạn camera giám sát cho thấy, khi cô gái rơi từ ban công xuống, một người đàn ông đã băng qua đường nhưng người này không giúp cô gái mà bỏ đi ngay lập tức. Với sự giúp đỡ của người dân gần đó, gia đình đã đỡ cô bé dậy và đưa đến bệnh viện cấp cứu.