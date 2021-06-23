Một người đàn ông 42 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì nhiều lần cưỡng hiếp con gái ruột ở Mangaluru, Ấn Độ.

Theo India Today, một người đàn ông 42 tuổi ở thành phố Mangaluru, bang Karnataka, Ấn Độ đã bị bắt với cáo buộc cưỡng hiếp hai cô con gái ruột của mình nhiều lần trong vài năm qua. Theo nguồn tin này, vào ngày 2/6, bị cáo đã rất tức giận sau khi vợ làm một món ăn với ít gia vị hơn bình thường. Người đàn ông này đã quát mắng vợ thậm tệ và sau đó đã ném một chiếc máy khâu vào người phụ nữ này.

Người đàn ông 42 tuổi đã cưỡng hiếp và tấn công tình dục hai cô con gái ruột của mình trong nhiều năm

Ngay sau đó, người vợ đã đưa con trai và 2 cô con gái của mình rời khỏi nhà đến nhà bố mẹ cô. Nơi đây họ mới có cơ hội kể hết mọi chuyện đã trải qua. Cô con gái lớn cho biết, bố cô đã cưỡng hiếp cô từ năm 2019, trong khi cô con gái nhỏ đang là sinh viên dự bị đại học cáo buộc bố đã tấn công tình dục cô từ năm 2018. Cô cũng nói với cảnh sát rằng, bố cô đe dọa sẽ lạm dụng cô nếu như cô nói với bất cứ ai về tội ác của ông.

Trong khi cô chị bị bố cưỡng hiếp năm 2019 thì cô em bị người đàn ông này tấn công tình dục từ năm 2018

Hiện tại người đàn ông cầm thú này đã bị bắt giữ và bị buộc tội hiếp dâm và tấn công tình dục chính con gái ruột của mình. Phụ nữ bị cưỡng hiếp vẫn là vấn đề nhức nhối và chưa thể giải quyết trong xã hội Ấn Độ. Theo một thống kê, một ngày trên khắp đất nước Ấn Độ xảy ra 88 vụ hiếp dâm. Mặc dù các cuộc biểu tình thường xuyên xảy ra để bảo vệ phụ nữ nhưng tình trạng hiếp dâm và tấn công tình dục vẫn không thuyên giảm.

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