Một người đàn ông Ấn Độ đã tự sát sau khi giết 5 người thân vì mâu thuẫn, cả 6 thành viên trong gia đình đều chết trong đêm.

Các thành viên trong gia đình đáng được mọi người bảo vệ chứ không phải là đối tượng để chúng ta trút giận. Tuy nhiên, mới đây một người đàn ông Ấn Độ đã ra tay giết hại dã man cả 5 người thân vì mâu thuẫn. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất chính là cậu con trai 12 tuổi của anh ta, vụ án này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng xã hội Ấn Độ.

Một người đàn ông Ấn Độ đã ra tay giết hại 5 người thân của mình một cách dã man sau đó về nhà tự sát bằng cách treo cổ tự tử

Theo thông tin từ India Today ngày 22/6, vụ việc thương tâm này xảy ra tại Nagpur, Maharashtra, Ấn Độ. Vào ngày 20/6, một người đàn ông 45 tuổi đã ra tay giết hại vợ, 2 đứa con, mẹ vợ, em dâu một cách dã man sau đó về nhà tự sát bằng cách treo cổ tự tử.

Theo cảnh sát, người đàn ông này tên Alok là một thợ may, vụ án được cho là đã xảy ra vào tối ngày 20/6 nhưng mãi đến sáng hôm sau mới được phát hiện. Theo hàng xóm, khi thấy cả nhà ông thợ may không ai ra ngoài họ đã gọi kiểm tra và phát hiện có người tử vong bên trong nên đã gọi điện báo công an.

Người chết được xác định là vợ của Alok, Vijaya 40 tuổi, con gái Pari 14 tuổi, con trai Sahil 12 tuổi. Ngoài ra, mẹ vợ 60 tuổi và cô em dâu 22 tuổi sống cách đó 200 mét cũng bị giết chết. Sau khi gây án, Alok trở về nhà tự sát bằng cách treo cổ lên quạt trần.

Theo cảnh sát, rất có thể nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm này đến từ những mâu thuẫn trong gia đình

Vụ án mạng khiến người dân trong khu vực vô cùng bàng hoàng, hiện cả 6 thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi, dự kến sẽ có thêm thông tin trong vài ngày tới. Cảnh sát cũng tiết lộ thêm, mặc dù chưa thể khẳng định hoàn toàn nguyên nhân vụ việc nhưng họ đang nghi ngờ vụ việc có liên quan đến mâu thuẫn nội bộ gia đình.

