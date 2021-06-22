800 kg ‘thánh vật’ bị trộm, cảnh sát Ấn Độ lập tức mở cuộc điều tra, cộng đồng mạng ngã ngửa khi biết giá trị thật của ‘thánh vật’

Thế giới 22/06/2021 12:08

Một vụ án ly kỳ có lẽ chỉ xảy ra ở Ấn Độ khi 800 kg ‘thánh vật’ bị trộm khiến cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra, điều đáng nói vật bị mất không phải vàng bạc.

Theo truyền thông Ấn Độ ngày 20/6, một vụ trộm hy hữu đã xảy ra tại một ngôi làng thuộc Chhattisgarh khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra ngay lập tức. Điều đáng nói là thứ bị trộm đi không phải vàng bạc quý giá mà là 800 kg phân bò. Phân bò vẫn luôn được người Ấn Độ tôn sùng, đối với họ phân bò là “thánh vật”.

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 Đối với nhiều người Ấn Độ, phân bò được xem là 'thánh vật'

Một cảnh sát cho biết, vào đêm ngày 8/6 và 9/6 vừa qua, 800 kg phân bò có trị giá 1.600 rupee (khoảng 500.000 đồng) đã bị đánh cắp tại làng Dhurena. Trưởng làng đã báo cáo sự việc cho cảnh sát vào ngày 15/6. Cảnh sát Ấn Độ ngay lập tức đã mở cuộc điều tra để truy tìm tung tích của 800 kg phân bò này.

Trong những năm gần đây, tin tức về việc người Ấn Độ tin rằng phân bò có tác dụng thần kỳ gây xôn xao ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vào tháng 5 vừa qua, ở miền Tây Ấn Độ, một số tín đồ đến chuồng bò mỗi tuần để bôi phân bò và nước tiểu bò lên cơ thể với mục đích hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Thậm chí nhiều người tin rằng, những thứ này có thể giúp họ chữa khỏi bệnh nếu nhiễm SARS-CoV-2.

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 Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 hoành hành, người dân Ấn Độ tin rằng phân bò và nước tiểu bò giúp họ tránh được dịch bệnh

Trước đây, một tổ chức tại Ấn Độ còn cho ra đời một "sản phẩm thần thánh" đó là “chip phân bò”. Người đứng đầu tổ chức này còn cho biết nếu đặt con chip này vào điện thoại di động có thể giúp bạn giảm đáng kể bức xạ. Ngoài ra, sử dụng chip này còn có thể bảo vệ con người tránh tránh virus corona.

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 Rất có thể tên trộm 800 kg phân bò này để chuẩn bị cho làn sóng dịch bệnh mới

Sau khi thông tin cảnh sát mở cuộc điều tra truy tìm tung tích của 800 kg phân bò được đăng tải. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng, có lẽ người trộm 800 kg phân bò này với mục đích chuẩn bị phòng tránh cho làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 3 được dự đoán sẽ xảy ra tại Ấn Độ trong thời gian tới.

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Từ khóa:   dịch bệnh COVID-19 SARS-CoV-2 Ấn Độ

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