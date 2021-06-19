Vận động viên huyền thoại Ấn Độ Milkha Singh đã qua đời vì nhiễm COVID-19, ông được xem là vận động viên vĩ đại nhất của Ấn Độ.

Theo Mạng Hoàn Cầu, ngày 18/6 (giờ địa phương), vận động viên huyền thoại của Ấn Độ Milkha Singh đã qua đời vì biến chứng của COVID-19 ở tuổi 91. Vào ngày 19/6, Thủ tướng Modi đã bày tỏ sự thương tiếc vận động viên điền kinh huyền thoại này trên mạng xã hội.

Vận động viên huyền thoại của Ấn Độ Milkha Singh đã qua đời vì COVID-19 sau hơn một tháng điều trị

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, bệnh tình của Milkha Singh đã nặng hơn sau hơn một tháng được điều trị COVID-19. Vào tháng 5 ông đã bị nhiễm SARS-CoV-2 và được đưa vào viện điều trị. Trước đó, vợ của Milkha Singh cũng qua đời vì COVID-19 vào ngày 13/6 ở tuổi 85.

Theo Wikipedia, Milkha Singh sinh ngày 20/11/1929, ông là một cựu vận động viên điền kinh huyền thoại của Ấn Độ. Ông đã giúp Ấn Độ giành được huy chương vàng cự li 400m tại Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung và 4 lần giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á.

Thủ tưởng Ấn Độ bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của vận động viên huyền thoại này

Cuộc đời vĩ đại của Milkha Singh đã từng được chuyển thể thành phim và giành được rất nhiều giải thưởng tại Ấn Độ

Điều đặc biệt, cuộc đời vĩ đại của Milkha Singh đã được chuyển thể thành phim. Bộ phim điện ảnh Bhaag Milkha Bhaag nói về cuộc đời của Milkha Singh đã giành được hàng chục giải thưởng tại Ấn Độ.

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