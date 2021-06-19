Vận động viên huyền thoại Ấn Độ qua đời vì nhiễm COVID-19, cuộc đời ông đã từng được dựng thành phim

Thế giới 19/06/2021 18:34

Vận động viên huyền thoại Ấn Độ Milkha Singh đã qua đời vì nhiễm COVID-19, ông được xem là vận động viên vĩ đại nhất của Ấn Độ.

Theo Mạng Hoàn Cầu, ngày 18/6 (giờ địa phương), vận động viên huyền thoại của Ấn Độ Milkha Singh đã qua đời vì biến chứng của COVID-19 ở tuổi 91. Vào ngày 19/6, Thủ tướng Modi đã bày tỏ sự thương tiếc vận động viên điền kinh huyền thoại này trên mạng xã hội.

covid 19 1
 Vận động viên huyền thoại của Ấn Độ Milkha Singh đã qua đời vì COVID-19 sau hơn một tháng điều trị

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, bệnh tình của Milkha Singh đã nặng hơn sau hơn một tháng được điều trị COVID-19. Vào tháng 5 ông đã bị nhiễm SARS-CoV-2 và được đưa vào viện điều trị. Trước đó, vợ của Milkha Singh cũng qua đời vì COVID-19 vào ngày 13/6 ở tuổi 85.

Theo Wikipedia, Milkha Singh sinh ngày 20/11/1929, ông là một cựu vận động viên điền kinh huyền thoại của Ấn Độ. Ông đã giúp Ấn Độ giành được huy chương vàng cự li 400m tại Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung và 4 lần giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á.

covid 19 2
 Thủ tưởng Ấn Độ bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của vận động viên huyền thoại này
covid 19 3
 Cuộc đời vĩ đại của Milkha Singh đã từng được chuyển thể thành phim và giành được rất nhiều giải thưởng tại Ấn Độ

Điều đặc biệt, cuộc đời vĩ đại của Milkha Singh đã được chuyển thể thành phim. Bộ phim điện ảnh Bhaag Milkha Bhaag nói về cuộc đời của Milkha Singh đã giành được hàng chục giải thưởng tại Ấn Độ.

Không có đồ bảo hộ, cảnh sát Ấn Độ phải đội ghế nhựa lên đầu trong khi làm nhiệm vụ và cái kết đầy sửng sốt

Không có đồ bảo hộ, cảnh sát Ấn Độ phải đội ghế nhựa lên đầu trong khi làm nhiệm vụ và cái kết đầy sửng sốt

Bốn cảnh sát Ấn Độ đã bị đình chỉ công tác sau khi dùng ghế nhựa đội lên đầu và dùng khiên chắn bằng tre trong lúc làm nhiệm vụ khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Xem thêm
Từ khóa:   SARS-CoV-2 qua đời vì Covid-19 điều trị Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 30 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích