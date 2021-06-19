Bốn cảnh sát Ấn Độ đã bị đình chỉ công tác sau khi dùng ghế nhựa đội lên đầu và dùng khiên chắn bằng tre trong lúc làm nhiệm vụ khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Theo Mạng Hoàn Cầu, vài ngày qua cộng đồng mạng Ấn Độ phẫn nộ trước thông tin những cảnh sát không được trang bị đồ bảo hộ khi làm nhiệm vụ tại Uttar Pradesh đã bị sa thải. Trong một video được lan truyền trên mạng xã hội, một cảnh sát đội một chiếc ghế nhựa lên đầu làm mũ bảo hiểm, trong khi đó một người khác sử dụng tấm chắn bằng tre để bảo vệ bản thân trong khi làm nhiệm vụ.

Cảnh sát Ấn Độ đã phải đội ghế nhựa lên đầu để tự bảo vệ bản thân trong khi thi hành nhiệm vụ

Ngay khi đoạn video được đăng tải, nhiều cư dân mạng chỉ trích phía cảnh sát đã không bảo vệ cho đội ngũ nhân viên của mình. Tuy nhiên, theo một sĩ quan cảnh sát ở Uttar Pradesh, vấn đề dường như nằm ở những người cảnh sát này đã không trang bị đồ bảo hộ đầy đủ và sau đó những cảnh sát này đã bị đình chỉ công tác. Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước hành động này từ phía cảnh sát.

Theo truyền thông Ấn Độ, ngày 15/6 một cuộc biểu tình đã xảy ra tại Uttar Pradesh do một vụ tai nạn giao thông. Ngày hôm sau, gia đình của những người quá cố lại phát động một cuộc biểu tình khác có quy mô lớn hơn. Trước tình hình đó, cảnh sát chống bạo động địa phương và các lực lượng an ninh khác đã được cử đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên dường như sự việc không được tiến triển thuận lợi. Tình hình khá căng thẳng, người dân bắt đầu ném đá vào cảnh sát khiến một số người bị thương nặng.

Sau khi hình ảnh này được đăng tải, những cảnh sát này đều bị đình chỉ công tác

Để bảo vệ bản thân, một cảnh sát Ấn Độ đã dùng ghế nhựa đội lên đầu làm mũ bảo hiểm trong khi đó, một đồng nghiệp của anh lại dùng một tấm khiên làm bằng tre. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, phía cảnh sát đã bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề vì không trang bị thiết bị bảo hộ cho nhân viên. Vậy nhưng cơ quan cảnh sát Uttar Pradesh nói rằng vấn đề nằm ở những người cảnh sát đó và đã đình chỉ công tác của họ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

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