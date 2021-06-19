Cô gái 20 tuổi bị bố mẹ ruột và em trai tẩm xăng thiêu sống vì từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt

Thế giới 19/06/2021 06:30

Một cô gái 20 tuổi đã bị bố mẹ ruột của mình tẩm xăng thiêu sống khi cô không đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, một cô gái 20 tuổi đến từ thị trấn Rayachoti của quận Kadapa, bang Andhra Pradesh đã bị bố mẹ ruột và em trai tẩm xăng thiêu sống khi cô từ chối cuộc hôn nhân mà bố mẹ cô đã sắp đặt trước đó. Sự việc này khiến cộng đồng mạng Ấn Độ dậy sóng.

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 Cô gái 20 tuổi từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt của bố mẹ và đã bị gia đình thiêu sống - Ảnh minh họa: Internet

Theo cảnh sát, cô gái 20 tuổi có tên là Tasim. Trước đây Tasim từng nói rõ ràng với bố mẹ mình rằng, cô từ chối tất cả các cuộc hôn nhân sắp đặt vì cô đã có người yêu và chỉ muốn kết hôn với người đó. Vậy nhưng bố mẹ Tasim luôn phản đối việc Tasim qua lại với cậu bạn trai kia nên đã ép cô lấy người khác. Do đó, nhiều cuộc cãi vã trong gia đình thường xuyên xảy ra, mối quan hệ giữa Tasim và bố mẹ rất căng thẳng.

Mới đây, bố mẹ Tasim và em trai cô đã đổ một lượng xăng lớn lên người Tasim ngay tại nhà và sau đó châm lửa muốn thiêu sống cô - người đã hủy hoại danh tiếng của gia đình. May mắn thay, chị gái của Tasim đã giải cứu kịp thời và đưa cô đến một bệnh viện gần đó để điều trị.

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 Trước đây Tasim nhiều lần cầu xin bố mẹ đồng ý cho cô kết hôn với người mình yêu nhưng không được đồng ý

Sau khi nắm được tình hình và lấy lời khai từ Tasim, cảnh sát cho biết bố mẹ và em trai cô đã có hành vi cố ý giết người. Những người này sẽ bị bắt giữ trong thời gian tới. Cộng đồng mạng đặc biệt lên án hành vi của gia đình Tasim khi cố ý giết con gái mình để bảo vệ những tư tưởng lạc hậu tồn tại lâu đời trong xã hội Ấn Độ.

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Từ khóa:   tẩm xăng thiêu sống cố ý giết người tư tưởng lạc hậu

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