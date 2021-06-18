Chỉ muốn gặp mẹ lần cuối trước khi hỏa táng, người nhà bệnh nhân COVID-19 bị nhân viên lò hỏa táng trắng trợn tống tiền

Thế giới 18/06/2021 18:30

Dư luận Ấn Độ vô cùng phẫn nộ khi những hình ảnh vòi vĩnh của một nhân viên lò hỏa táng với người nhà bệnh nhân COVID-19 được đăng tải.

Trước sự tấn công của làn sóng COVID-19 thứ hai, rất nhiều người Ấn Độ đã tử vong vì COVID-19. Những lò hỏa thiêu của đất nước này luôn trong tình trạng quá tải vì quá nhiều người chết. Vậy nhưng cũng vì việc này mà một nhân viên một lò hỏa thiêu đã làm khó người nhà bệnh nhân đã qua đời vì COVID-19.

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Những lò lỏa thiêu của Ấn Độ luôn trong tình trạng quá tải giữa đại dịch COVID-19 

Mới đây một đoạn clip cùng hình ảnh một nhân viên làm việc tại một lò hỏa táng ở quận Kyunghar, bang Odisha, Ấn Độ vòi vĩnh con trai người chết 5.000 rupee (khoảng 1.5 triệu đồng) để được nhìn mặt mẹ lần cuối nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận nước này.

Theo truyền thông Ấn Độ, mẹ của người đàn ông này đã qua đời khi đang điều trị COVID-19 tại một bệnh viện địa phương. Thi thể của bà được đưa đến lò hỏa táng sau khi bệnh viện bàn giao cho người nhà. Vậy nhưng tại đây, con trai của người phụ nữ đề nghị muốn được nhìn thấy mặt mẹ lần cuối thì nhân viên của lò hỏa táng đã vòi vĩnh đòi tiền. Người này nói rằng: “Tôi sẽ chỉ cho anh xem toàn bộ khuôn mặt nếu nhận được 5.000 rupee, nếu không tôi sẽ hỏa táng thi thể như khi tôi nhận được nó”. Người con trai đã quay lại toàn bộ cảnh này và tung lên mạng.

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 Một nhân viên lò hỏa táng đã tống tiền người nhà bệnh nhân qua đời vì COVID-19 khi người này muốn nhìn mặt mẹ lần cuối

Sau khi clip này được đăng tải, một quan chức địa phương đã cho biết rằng, họ đang tiến hành điều tra về vấn đề này. Kết quả sẽ được thông báo sau khi cuộc điều tra kết thúc.

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