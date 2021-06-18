Bệnh nhân COVID-19 mất tích bí ẩn trong bệnh viện, sự thật được phơi bày sau khi cảnh sát mở cuộc điều tra

Thế giới 18/06/2021 06:00

Một bệnh nhân COVID-19 mất tích bí ẩn trong bệnh viện, người nhà bệnh nhân đã nhờ cảnh sát vào cuộc điều tra và sự thật đã được phơi bày.

Gần đây, một bệnh nhân COVID-19 đã mất tích một cách bí ẩn trong một bệnh viện ở Ấn Độ, sau khi cảnh sát mở cuộc điều tra, thi thể bệnh nhân này đã được tìm thấy. Người dọn vệ sinh tại bệnh viện được xác định là thủ phạm gây ra vụ án này, nghi phạm thừa nhận cô ta giết người vì tiền.

covid 19 1
 Một bệnh nhân COVID-19 đã mất tích bí ẩn trong khi đang được điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin được đăng tải trên Hindustan Times ngày 16/6, bệnh nhân Sunitha, 41 tuổi nhập viện điều trị COVID-19 vào ngày 21/5 vậy nhưng đến ngày 25/5 Sunitha đã mất tích bí ẩn tại bệnh viện. Chồng của Sunitha đã nộp đơn lên cảnh sát sau khi phát hiện vợ mình mất tích.

Sau khi cảnh sát mở cuộc điều tra, có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng Rathi Devi là nghi phạm. Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng, họ đã thấy Sunitha và Devi nói chuyện với nhau tại bệnh viện. Rathi Devi, 40 tuổi, hiện đang làm nhân viên dọn vệ sinh ở một bệnh viện tại Chennai đã thừa nhận hành vi giết người của mình.

covid 19 2
 Nhân viên dọn vệ sinh tại bệnh viện chính là người giết hại bệnh nhân để lấy tiền và điện thoại

Quá trình điều tra cho thấy, Devi đã đưa Sunitha ra khỏi khu điều trị COVID-19 trên xe lăn với lý do đưa bệnh nhân đi chụp chiếu. Sau đó Devi đã giết Sunitha và bỏ xác nạn nhân ở trên tầng 8, đến ngày 8/6 thi thể nạn nhân mới được tìm thấy. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cổ nạn nhân có những vết siết, có lẽ điều này khiến bệnh nhân qua đời.

Cảnh sát cho biết, sau khi Devi bị bắt, người phụ nữ này đã thừa nhận hành vi giết hại bệnh nhân Sunitha để lấy tiền và điện thoại di động, hiện tại cô đã bị cảnh sát bắt giam.

Thảm án: Hai thiếu nữ tuổi vị thành niên bị cưỡng hiếp tập thể và sát hại dã man, thi thể bị treo lên cây nhằm tạo hiện trường giả

Thảm án: Hai thiếu nữ tuổi vị thành niên bị cưỡng hiếp tập thể và sát hại dã man, thi thể bị treo lên cây nhằm tạo hiện trường giả

Một vụ thảm án đã xảy ra tại Ấn Độ, hai thiếu nữ tuổi vị thành niên đã bị cưỡng hiếp tập thể và sát hại, xác của họ bị treo lên cây để ngụy tạo hiện trường giả.

Xem thêm
Từ khóa:   điều trị Covid-19 bệnh nhân COVID-19 khám nghiệm tử thi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích