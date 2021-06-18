Một bệnh nhân COVID-19 mất tích bí ẩn trong bệnh viện, người nhà bệnh nhân đã nhờ cảnh sát vào cuộc điều tra và sự thật đã được phơi bày.

Gần đây, một bệnh nhân COVID-19 đã mất tích một cách bí ẩn trong một bệnh viện ở Ấn Độ, sau khi cảnh sát mở cuộc điều tra, thi thể bệnh nhân này đã được tìm thấy. Người dọn vệ sinh tại bệnh viện được xác định là thủ phạm gây ra vụ án này, nghi phạm thừa nhận cô ta giết người vì tiền.

Một bệnh nhân COVID-19 đã mất tích bí ẩn trong khi đang được điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin được đăng tải trên Hindustan Times ngày 16/6, bệnh nhân Sunitha, 41 tuổi nhập viện điều trị COVID-19 vào ngày 21/5 vậy nhưng đến ngày 25/5 Sunitha đã mất tích bí ẩn tại bệnh viện. Chồng của Sunitha đã nộp đơn lên cảnh sát sau khi phát hiện vợ mình mất tích.

Sau khi cảnh sát mở cuộc điều tra, có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng Rathi Devi là nghi phạm. Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng, họ đã thấy Sunitha và Devi nói chuyện với nhau tại bệnh viện. Rathi Devi, 40 tuổi, hiện đang làm nhân viên dọn vệ sinh ở một bệnh viện tại Chennai đã thừa nhận hành vi giết người của mình.

Nhân viên dọn vệ sinh tại bệnh viện chính là người giết hại bệnh nhân để lấy tiền và điện thoại

Quá trình điều tra cho thấy, Devi đã đưa Sunitha ra khỏi khu điều trị COVID-19 trên xe lăn với lý do đưa bệnh nhân đi chụp chiếu. Sau đó Devi đã giết Sunitha và bỏ xác nạn nhân ở trên tầng 8, đến ngày 8/6 thi thể nạn nhân mới được tìm thấy. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cổ nạn nhân có những vết siết, có lẽ điều này khiến bệnh nhân qua đời.

Cảnh sát cho biết, sau khi Devi bị bắt, người phụ nữ này đã thừa nhận hành vi giết hại bệnh nhân Sunitha để lấy tiền và điện thoại di động, hiện tại cô đã bị cảnh sát bắt giam.

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