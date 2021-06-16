Để trả khoản nợ 1.5 triệu đồng, người đàn ông bán luôn đứa con gái hơn 2 tuổi của mình

Thế giới 16/06/2021 18:24

Một người cha nghiện rượu ở Ấn Độ đã bán luôn đứa con gái hơn hai tuổi của mình vì không thể trả nổi khoản nợ gần 70 đô la Mỹ.

Ngày 14/6 India Today đưa tin, một người đàn ông ở Jajapur, bang Orissa, Ấn Độ đã bán đứa con gái hai tuổi rưỡi của mình để trả khoản vay 5.000 rupee (tương đương 68 đô la Mỹ). Sự việc được đưa ra ánh sáng sau khi ông nội của bé gái đệ đơn kiện con trai là Ramesh và một người đàn ông khác là Litu Jena.

gan no 1
 Một người đàn ông Ấn Độ đã dùng đứa con gái hơn hai tuổi của mình để gán nợ

Theo nguồn tin này, Ramesh đã vay của Jena 5000 rupee (khoảng 1.5 triệu đồng), nhưng do khủng hoảng kinh tếdịch bệnh COVID-19, Ramesh không thể hoàn trả số tiền này đúng hạn. Jena từng đến nhà Ramesh để đòi nợ, sau đó Ramesh đã giao đứa con gái hơn hai tuổi của mình cho Jena để gán nợ.

Một quan chức địa phương cho biết, Ramesh có vay tiền của Jena. Sau khi vợ của Ramesh bỏ anh ta, người đàn ông này đã nói với bố vợ rằng anh ta không thể chăm sóc con gái. Trong khi đó Jena có gia đình, vì vậy Ramesh đã giao đứa trẻ cho người đàn ông này, giao dịch này không phải là vĩnh viễn.

Niranjan Kar, một nhân viên bảo vệ trẻ em trong khu vực cho biết, đứa trẻ đã được giải cứu và các nhân viên ở đây đang cố gắng tìm cách đưa đứa trẻ đến một nơi an toàn. Hiện tại cảnh sát đang điều tra để xác định xem đứa trẻ được giao cho người khác trong hoàn cảnh nào.

gan no 2
 Ông nội của bé gái đã kiện con trai mình sau khi biết tin anh này bán con cho người khác để gán nợ

Nguyên đơn của vụ án và là ông nội của bé gái cho biết, ông đã gửi đơn tố cáo con trai mình sau khi biết tin Ramesh bán con gái cho Jena. Ramesh và vợ trước đây làm việc ở xa, sau đó vợ anh ta bỏ về nhà bố mẹ đẻ để lại con gái cho Ramesh. Sau khi Ấn Độ thông báo phong tỏa vì đại dịch COVID-19, Ramesh trở về làng của mình và sống cùng con gái.

Theo tường trình, vào ngày xảy ra vụ án Ramesh đã say rượu, khi Jena đòi trả nợ thì Ramesh đã giao luôn con gái của mình cho người đàn ông này để gán nợ. Cảnh sát Jajapur cho biết, hai bị cáo đang đã bị giam giữ, các bước điều tra vẫn đang được tiếp tục tiến hành.

Một người đàn ông Ấn Độ tuyên bố, cơ thể có thể hút được kim loại sau khi tiêm vắc xin COVID-19

Một người đàn ông Ấn Độ tuyên bố, cơ thể có thể hút được kim loại sau khi tiêm vắc xin COVID-19

Một vài người Ấn Độ cho biết rằng họ đã trở thành ‘người nam châm’ sau khi được tiêm vắc xin COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   khủng hoảng kinh tế đại dịch Covid -19 dịch bệnh COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 11 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích