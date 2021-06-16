Để trả khoản nợ 1.5 triệu đồng, người đàn ông bán luôn đứa con gái hơn 2 tuổi của mình

Một người cha nghiện rượu ở Ấn Độ đã bán luôn đứa con gái hơn hai tuổi của mình vì không thể trả nổi khoản nợ gần 70 đô la Mỹ.

Ngày 14/6 India Today đưa tin, một người đàn ông ở Jajapur, bang Orissa, Ấn Độ đã bán đứa con gái hai tuổi rưỡi của mình để trả khoản vay 5.000 rupee (tương đương 68 đô la Mỹ). Sự việc được đưa ra ánh sáng sau khi ông nội của bé gái đệ đơn kiện con trai là Ramesh và một người đàn ông khác là Litu Jena.

Một người đàn ông Ấn Độ đã dùng đứa con gái hơn hai tuổi của mình để gán nợ

Theo nguồn tin này, Ramesh đã vay của Jena 5000 rupee (khoảng 1.5 triệu đồng), nhưng do khủng hoảng kinh tế vì dịch bệnh COVID-19, Ramesh không thể hoàn trả số tiền này đúng hạn. Jena từng đến nhà Ramesh để đòi nợ, sau đó Ramesh đã giao đứa con gái hơn hai tuổi của mình cho Jena để gán nợ.

Một quan chức địa phương cho biết, Ramesh có vay tiền của Jena. Sau khi vợ của Ramesh bỏ anh ta, người đàn ông này đã nói với bố vợ rằng anh ta không thể chăm sóc con gái. Trong khi đó Jena có gia đình, vì vậy Ramesh đã giao đứa trẻ cho người đàn ông này, giao dịch này không phải là vĩnh viễn.

Niranjan Kar, một nhân viên bảo vệ trẻ em trong khu vực cho biết, đứa trẻ đã được giải cứu và các nhân viên ở đây đang cố gắng tìm cách đưa đứa trẻ đến một nơi an toàn. Hiện tại cảnh sát đang điều tra để xác định xem đứa trẻ được giao cho người khác trong hoàn cảnh nào.

Ông nội của bé gái đã kiện con trai mình sau khi biết tin anh này bán con cho người khác để gán nợ

Nguyên đơn của vụ án và là ông nội của bé gái cho biết, ông đã gửi đơn tố cáo con trai mình sau khi biết tin Ramesh bán con gái cho Jena. Ramesh và vợ trước đây làm việc ở xa, sau đó vợ anh ta bỏ về nhà bố mẹ đẻ để lại con gái cho Ramesh. Sau khi Ấn Độ thông báo phong tỏa vì đại dịch COVID-19, Ramesh trở về làng của mình và sống cùng con gái.

Theo tường trình, vào ngày xảy ra vụ án Ramesh đã say rượu, khi Jena đòi trả nợ thì Ramesh đã giao luôn con gái của mình cho người đàn ông này để gán nợ. Cảnh sát Jajapur cho biết, hai bị cáo đang đã bị giam giữ, các bước điều tra vẫn đang được tiếp tục tiến hành.

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