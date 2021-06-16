Một người đàn ông Ấn Độ tuyên bố, cơ thể có thể hút được kim loại sau khi tiêm vắc xin COVID-19

Một vài người Ấn Độ cho biết rằng họ đã trở thành ‘người nam châm’ sau khi được tiêm vắc xin COVID-19.

Trong một bài viết được đăng vào ngày 14/6, India Today cho biết, trong những ngày qua nhiều người Ấn Độ đăng trên mạng xã hội rằng họ trở thành “người nam châm” sau khi được tiêm vắc xin COVID-19. Trong một vụ việc mới nhất, người đàn ông đến từ Hazaribagh, bang Jharkhand tuyên bố rằng cơ thể anh có thể “hút” được kim loại sau khi tiêm vắc xin COVID-19.

Tahir Ansari cho biết, kim loại dính lên cơ thể anh sau khi anh tiêm vắc xin COVID-19

Người đàn ông này tên là Tahir Ansari, trong một bài phỏng vấn, người này cho biết anh đã tiêm vắc xin COVID-19 vào thứ 7 tuần trước (ngày 12/6). Sau khi xem một đoạn video trên mạng, anh đã quyết định kiểm tra xem cơ thể mình có “từ tính” hay không. Đoạn video mà Tahir Ansari xem là của một người đàn ông đến từ thành phố Nashik, Ấn Độ, người này cũng tuyên bố rằng anh ta trở thành “người nam châm” sau khi tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ hai.

Ansari nói rằng, anh đã thực hiện thí nghiệm với thìa, nĩa và đồng xu giống như người đàn ông trong clip. Điều rất ngạc nhiên là những thứ này lại dính chặt vào người anh. Ngay sau đó, cơ quan y tế địa phương đã cử một đoàn công tác đến nhà của Ansari để kiểm tra. Sau khi tiến hành kiểm tra, tiến sĩ Ved Rajan nói với Ansari rằng, cơ thể Ansari không tìm thấy lõi từ tính nào. Tuy nhiên, Rajan yêu cầu Ansari ở trong nhà 48 giờ và đề nghị các nhân viên y tế tiếp tục theo dõi sức khỏe của Ansari.

Ansari không phải là trường hợp duy nhất tuyên bố trở thành 'người nam châm' sau khi tiêm vắc xin COVID-19 tại Ấn Độ

Truyền thông Ấn Độ cho biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên tuyên bố trở thành “người nam châm” sau khi được tiêm phòng. Tuy nhiên Cục Thông tin Chính phủ Ấn Độ cho biết những tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội này là “vô căn cứ”. Vắc xin COVID-19 sẽ không khiến con người sinh ra từ tính và cũng không gây phản ứng từ tính nào trong cơ thể con người. Cơ quan này cũng khẳng định, vắc xin COVID-19 an toàn và không chứa bất kỳ thành phần kim loại nào.

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