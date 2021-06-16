Viên đá bí ẩn được tìm thấy ở một ngôi làng ở Nam Phi, hàng nghìn người dân khắp nơi đổ về tìm kho báu giữa đại dịch

Hàng nghìn người dân khắp nơi đã vác cuốc, xẻng đến một ngôi làng ở Nam Phi để tìm kho báu sau khi có thông tin ở đây xuất hiện viên đá bí ẩn.
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Ngày 15/6, hàng loạt tờ báo đăng tải thông tin, hàng nghìn người dân Nam Phi đã kéo đến một ngôi làng để tìm đá quý nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Theo đó, ngày 12/6 một người chăn gia súc đã phát hiện một viên đá bí ẩn ở làng KwaHlathi, tỉnh KwaZulu-Natal của Nam Phi. Sau đó người này đăng lên trang cá nhân và thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.
Viên đá này trông giống như thạch anh nhưng rất nhều người lại nghĩ rằng đây là kim cương, đào được kim cương là cơ hội đổi đời cho những người dân nghèo nước này. Mặc dù viên đá này chưa được xác định có phải là đá quý hay không nhưng rất nhiều người đã đổ dồn về ngôi làng này với cuốc, xẻng để tìm kho báu.
Một thợ đào 27 tuổi và có hai đứa con cho biết, hiện tại người dân địa phương đang có tỷ lệ thất nghiệp rất cao. Khám phá này sẽ thay đổi cuộc sống của người dân địa phương vì hiện tại ở đây có quá ít công việc phù hợp.
Hiện tại, Bộ Khai thác mỏ Nam Phi đã cử một nhóm các nhà địa chất và chuyên gia khai thác đến địa điểm này để nghiên cứu. Chính quyền tỉnh KwaZulu-Natal kêu gọi dọn dẹp khu vực này để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra sâu hơn. Việc tụ tập đông người giữa đại dịch sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Mặc dù Nam Phi là quốc gia có nền công nghiệp phát triển nhất châu Phi nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở nước này vẫn khá cao. Đặc biệt là sau khi Nam Phi bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.