Không chịu kết hôn với anh họ, cô gái 18 tuổi bị gia đình bóp cổ đến chết

Thế giới 15/06/2021 15:41

Một cô gái 18 tuổi người Pakistan đang sống tại Ý đã bị gia đình bóp cổ đến chết sau khi cô nhất mực từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt với anh họ.

Theo thông tin từ QQ, cô gái Saman Abbas 18 tuổi đã mất tích kể từ ngày 1/5/2021. Lần cuối cùng cô được nhìn thấy trên camera là ở một trang trại gần thành phố Reggio Emilia, miền trung nước Ý. Đây là nơi bố của Saman đang làm việc.

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 Saman đã bị người nhà bóp cổ đến chết khi không đồng ý kết hôn với người anh họ ở Pakistan

Có thông tin cho rằng, Saman Abbas đã bị gia đình bóp cổ đến chết vào ngày 30/4 vì Saman không chịu kết hôn với người anh họ của mình. Trong vụ án này, Hasnain Danish, 33 tuổi, chú của Saman là kẻ chủ mưu. Người đàn ông này đã kết hợp với bố mẹ, anh họ của Saman để siết cổ cô đến chết, sau đó họ chôn xác cô gái xấu số này ở một nơi mà không ai phát hiện ra. Khi mọi việc hoàn tất, những người này bỏ trốn đến các nước khác nhau để tránh sự truy đuổi của cảnh sát.

Tại tòa, Hassner đã thừa nhận tội ác của mình, người này cho biết, vào năm 2020 gia đình của Saman đã ép buộc cô gái 18 tuổi này kết hôn với anh họ của cô đang sống ở Pakistan. Tuy nhiên, Saman không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt nên đã bị đuổi ra khỏi nhà.

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 Chú của Saman là chủ mưu, trong khi bố mẹ cô đều đồng ý với ý kiến của chú

Tối ngày 30/4, sau khi Saman trở về nhà , cô và bố mẹ lại cãi vã vì cuộc hôn nhân sắp đặt. Chú Hassner biết được câu chuyện này nên đã đề xuất ý tưởng bóp cổ Saman, bố mẹ Saman cũng đồng ý việc này. Vì vậy họ đã ra tay giết hại cô gái 18 tuổi ngay tại nhà. Sau đó, những người này chôn xác Saman và bỏ trốn ra nước ngoài.

Đến ngày 5/5, bạn của Saman đã báo cảnh sát sau khi phát hiện cô mất tích. Hiện tại, một số nghi phạm đã bị bắt giữ nhưng thi thể của Saman vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát địa phương đang tiếp tục tìm kiếm.

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 Hình ảnh người chú mang xẻng đi chôn xác của Saman được camera ghi lại

Tất cả cư dân mạng đều bày tỏ quan điểm bất bình và thương cho số phận của Saman. Ở một vài quốc gia Nam Á đôi khi vẫn xảy ra những trường hợp tương tự. Người phụ nữ ở những địa phương này không có quyền tự do hôn nhân, hy vọng rằng hiện tượng này sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

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Từ khóa:   kẻ chủ mưu hôn nhân sắp đặt kết hôn với anh họ

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