Cận cảnh cuộc sống thường nhật của người đàn ông có 38 bà vợ, 89 người con, mỗi bữa ăn phải nấu 100 kg gạo

Thông tin người đàn ông nhiều vợ nhất trên thế giới qua đời ở tuổi 76 nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ.

Ông Ziona Chana được biết đến là người đàn ông nhiều vợ đông con nhất trên thế giới. Theo truyền thông Ấn Độ, ông Chana có 38 người vợ và là cha của 89 đứa con. Ông vừa qua đời ở tuổi 76 tại bang Mizoram và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ. Người đàn ông nhiều vợ nhất thế giới ở Ấn Độ đã qua đời ở tuổi 76 Tất cả các thành viên trong đại gia đình Chana đều sống trong một ngôi nhà 4 tầng với hơn 100 phòng ở Baktawng, bang Mizoram, Ấn Độ. Mọi người đặt cho ngôi nhà của gia đình này một cái tên là “Ngôi nhà của thế hệ mới”. Ngôi nhà của Chana cũng trở thành điểm thu hút khách du lịch tại Mizoram.

Khi còn sống, Chana luôn nói rằng mình may mắn khi có nhiều vợ, nhiều con như vậy. Gia đình Chana là một đại gia đình tự cung tự cấp lương thực. Họ có trường học riêng, sân chơi, xưởng gỗ, trang trại nuôi lợn, gia cầm. Bên cạnh đó, đại gia đình này cũng tự trồng lúa và có một vườn rau củ để nuôi cả đại gia đình. Căn nhà 4 tầng với hơn 100 phòng của gia đình Chana được xem là điểm thu hút khách du lịch của khu vực Việc ăn uống của cả đại gia đình cũng giống như nuôi một đội quân vậy. Để chuẩn bị một bữa ăn, những người phụ nữ trong gia đình dành mấy tiếng đồng hồ để làm thịt 30 con gà, gọt 60 kg khoai tây và nấu 100 kg gạo. Người vợ đầu tiên của Chana là bà Zathiangi, 69 tuổi chịu trách nhiệm thu xếp công việc hàng ngày và hướng dẫn những người vợ khác cùng con gái và con dâu làm việc. Ngoài việc nấu nướng và dọn dẹp, những người phụ nữ trong nhà còn có hàng núi quần áo để giặt. Tất cả đều phải được giặt bằng tay.

Một bữa ăn thường ngày của gia đình Chana cần có 100 kg gạo Gia đình Chana tự trồng lúa và chăn nuôi để cung cấp thức ăn cho tất cả mọi người trong nhà Channa kết hôn từ khi mới 17 tuổi, trong căn phòng ngủ sang trọng của người đàn ông nhiều vợ nhất trên thế giới có một chiếc giường đôi khổng lồ. Trong khi đó các bà vợ ở những căn phòng giống như ký túc xá, lúc nào cũng sẵn sàng để được gọi. Những người vợ trẻ tuổi sẽ sống cùng tầng với Chana, còn những người lớn tuổi hơn sẽ ngủ ở tầng 1 của ngôi nhà. Ban ngày, Chana thích có 7-8 người vợ ở bên cạnh để phục vụ mình bất cứ lúc nào.

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