Sau khi bạn trai được xác định dương tính với COVID-19 một cô gái người Thái Lan đã rơi vào trạng thái trầm cảm và cuối cùng lựa chọn kết thúc cuộc sống đầy thương tâm.

Theo QQ, hai tháng trước dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở Thái Lan, số ca mắc SARS-CoV-2 tăng lên chóng mặt ở đất nước này. Mới đây một người phụ nữ đã mắc chứng trầm cảm sau khi biết bạn của của mình không may nhiễm COVID-19 và cuối cùng đã treo cổ tự tử tại nhà khiến dư luận nước này đặc biệt quan tâm.

Cô gái người Thái Lan đã tự tử sau khi biết bạn trai nhiễm COVID-19

Ngày 11/6 truyền thông Thái Lan cho hay, một phụ nữ sống tại tỉnh Chiang Mai đã tự tử tại nhà, hiện tại gia đình đang chuẩn bị làm lễ tang cho cô. Cô gái xấu số này tên là Thida năm nay 37 tuổi. Gia đình cho biết Thida mở một shop bán hàng online, cô kiếm tiền bằng cách bán nhiều sản phẩm trực tuyến.

Trước các câu hỏi của giới truyền thông, cảnh sát cho biết, Thida đã tự tử bằng cách treo cổ và cô có dấu hiệu trầm cảm trong thời gian này. Ngoài ra bố mẹ của Thida cũng cho biết thêm, con gái họ có dấu hiệu trầm cảm sau khi bạn trai dương tính với COVID-19. Thida rất buồn sau khi biết bạn trai nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khoảng thời gian bạn trai được đưa đến bệnh viện để cách ly và điều trị, hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, đôi khi còn cãi vã.

Sau khi bạn trai được cách ly và điều trị, hai người chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại, Thida có dấu hiệu trầm cảm

Cộng đồng mạng Thái Lan vô cùng sốc trước hành động của Thida

Hiện tại, bạn trai của Thida vẫn đang được điều trị trong bệnh viện và anh chưa biết tin dữ này. Sau khi sự việc được đăng tải, một số cư dân mạng nhận xét rằng hành vi của Thida quá cực đoan và hy vọng bạn trai của Thida sẽ sớm bình phục.

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