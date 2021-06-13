Một sự việc đau lòng đã xảy ra tại bang Tây Bengal của Ấn Độ khi hai chị em gái trong một gia đình bị tấn công tình dục tập thể.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, một cô gái của một bộ lạc đã bị cưỡng hiếp tập thể và em gái 16 tuổi của cô ấy cũng bị nhóm người xấu uy hiếp ở bang Tây Bengal, Ấn Độ. Một trong những thủ phạm đã bị bắt, 4 người còn lại đang bị cảnh sát truy lùng.

Hai chị em gái đã bị một nhóm đàn ông tấn công tình dục trên đường trở về nhà

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 8/6, một cô gái trẻ đã bị 5 người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể trong khi em gái của cô bị bắt làm con tin. Đau lòng hơn nữa là vào ngày hôm sau mẹ của hai cô gái đã bị đau tim và chết trên đường đến bệnh viện.

Cảnh sát cho biết, vào đêm ngày 9/6 họ đã bắt được một người đàn ông tham gia vụ cưỡng hiếp gây chấn động này. Hiện tại, cảnh sát đã biết tên của tất cả 5 bị cáo, 4 người còn lại vẫn đang bị cảnh sát truy bắt. Theo cảnh sát, tối 8/6 sau khi tham gia đám cưới ở làng bên, hai chị em chị em trở về nhà và đã bị một số thanh niên của làng bên cạnh theo dõi. Hai người trong số họ đã lôi cô chị đi trong khi những người khác bắt giữ cô em làm con tin và bắt đầu tấn công tình dục.

Theo một thống kê, mỗi ngày trên đất nước Ấn Độ xảy ra 88 vụ cưỡng hiếp

Theo lời kể của cô chị, những người này đã thay nhau hãm hiếp cô trước mặt em gái. Sau đó cô tìm cách thoát khỏi hiện trường và thông báo cho dân làng. Những người dân địa phương đã đi tìm và phát hiện em gái cô ấy ở gần bụi cây. Tuy nhiên sau đó cô em được xác định là không bị tấn công tình dục. Sau khi con gái được đưa đến bệnh viện, người mẹ 45 tuổi kêu đau ngực và đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

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