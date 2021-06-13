Cãi nhau với chồng người phụ nữ mang theo 5 người con gái nhảy đường ray xe lửa tử vong

Thế giới 13/06/2021 06:30

Một sự việc thương tâm đã xảy ra tại Ấn Độ khi một người phụ nữ và 5 người con gái của mình đã chết trên đường ray xe lửa sau khi cãi nhau với chồng.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, một người phụ nữ 45 tuổi và 5 người con gái của cô đã được tìm thấy chết trên đường ray xe lửa gần Imalibhata ở quận Mahasamund vào ngày 10/6. Cảnh sát xác định người phụ nữ này là Uma Sahu, người dân của làng Bemcha.

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 Thi thể 6 mẹ con Uma đã được phát hiện trên đường ray xe lửa vào ngày 10/6

Trong số những nạn nhân được tìm thấy trên đường ray xe lửa, ngoài Uma còn có 5 người con gái của cô là Annapurna (17 tuổi), Yashoda (16 tuổi), Bhumika (14 tuổi), Kumkum (12 tuổi) và Tulasi (10 tuổi). Chồng của Uma, Kajau Ram Sahu 48 tuổi nói với cảnh sát rằng, vợ anh ta đã rời khỏi nhà vào tối 9/6 cùng 5 người con gái sau một cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng.

Một quan chức cảnh sát cho biết, người chồng nghiện rượu và đó chính là nguyên nhân khiến vợ chồng thường xuyên cãi vã. Vào tối ngày 9/6 người chồng về nhà trong tình trạng say xỉn, anh ta đã đánh vợ. Sau đó Uma đã rời khỏi nhà. Người này cũng cho biết thêm, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau về việc không có con trai, Uma liên tục bị chồng bạo hành vì sinh 5 người con gái.

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 Sau khi bị chồng bạo hành, Uma và 5 người con gái đã rời khỏi nhà
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6 mẹ con được phát hiện tử vong trên đường ray xe lửa

Cảnh sát trưởng cho biết, tất cả 6 thi thể được tìm thấy trên đường ray xe lửa và nó có vẻ giống như một vụ tự tử. Các thi thể đã được gửi đi khám nghiệm và cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc này. Tình trạng trọng nam khinh nữ vẫn thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ khiến cuộc sống của những người phụ nữ trên đất nước này vô cùng đau khổ.

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