Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp thì số người nhiễm bệnh nấm đen tại Ấn Độ lại tăng chóng mặt với hơn 2.100 trường hợp tử vong.

Theo Mạng Hoàn Cầu, ngày 11/6 truyền thông Ấn Độ đưa tin, số ca nhiễm mucormycosis hay còn gọi là nấm đen trên khắp Ấn Độ trong ba tuần qua đã tăng lên 31.216 người, trong đó có 2.109 trường hợp đã tử vong. Điều này gây thêm áp lực lên hệ thống y tế của Ấn Độ vốn đang phải hứng chịu tác động mạnh từ đợt tấn công của làn sóng COVID-19 thứ hai.

Giữa lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa ổn định, số ca nhiễm nấm đen ở Ấn Độ tăng cao đáng báo động

Theo nguồn tin này, bang có tình trạng bệnh nhân nhiễm nấm đen nghiêm trọng nhất là Maharashtra với 7.057 người nhiễm bệnh, trong đó có 609 trường hợp tử vong. Tiếp theo đó là các bang Gujarat và Rajasthan.

Trước tình hình các ca nhiễm mucormycosis ngày càng gia tăng, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã gọi đây là một “thách thức mới”. Trong bài phát biểu gần đây của mình, ông nói rằng điều rất quan trọng hiện nay là phải giải quyết có hệ thống vấn đề bệnh mucormycosis. Bộ Y tế Ấn Độ cũng đã yêu cầu các bang đưa căn bệnh này vào luật và xem đây là một loại bệnh truyền nhiễm, đồng thời tìm ra những cách hiệu quả hơn để đối phó với căn bệnh này. Tòa án Tối cao Delhi cũng khuyến nghị chính phủ liên bang tăng cường nhập khẩu các loại thuốc điều trị liên quan.

Hệ thống y tế quá tải, không có thuốc điều trị và số người bị bệnh tiểu đường nhiều được cho là nguyên nhân khiến bệnh nấm đen bùng phát tại Ấn Độ

Theo phân tích của truyền thông Ấn Độ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh nấm đen tràn lan hiện nay chủ yếu liên quan đến hệ thống y tế quá tải, sự thiếu hụt các loại thuốc điều trị và số lượng người mắc bệnh tiểu đường rất lớn ở Ấn Độ. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát tại Ấn Độ, tỷ lệ bệnh nhân nhiễm nấm đen ở đất nước này cũng cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Sau khi đại dịch bùng phát càng khiến tình hình bệnh nấm đen tại Ấn Độ tồi tệ hơn.

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