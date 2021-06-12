Báo động: Trong vòng 3 tuần tỉ lệ nhiễm ‘bệnh lạ’ ở Ấn Độ tăng 150% với hơn 2.100 trường hợp tử vong

Thế giới 12/06/2021 21:55

Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp thì số người nhiễm bệnh nấm đen tại Ấn Độ lại tăng chóng mặt với hơn 2.100 trường hợp tử vong.

Theo Mạng Hoàn Cầu, ngày 11/6 truyền thông Ấn Độ đưa tin, số ca nhiễm mucormycosis hay còn gọi là nấm đen trên khắp Ấn Độ trong ba tuần qua đã tăng lên 31.216 người, trong đó có 2.109 trường hợp đã tử vong. Điều này gây thêm áp lực lên hệ thống y tế của Ấn Độ vốn đang phải hứng chịu tác động mạnh từ đợt tấn công của làn sóng COVID-19 thứ hai.

an do 1
 Giữa lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa ổn định, số ca nhiễm nấm đen ở Ấn Độ tăng cao đáng báo động

Theo nguồn tin này, bang có tình trạng bệnh nhân nhiễm nấm đen nghiêm trọng nhất là Maharashtra với 7.057 người nhiễm bệnh, trong đó có 609 trường hợp tử vong. Tiếp theo đó là các bang Gujarat và Rajasthan.

Trước tình hình các ca nhiễm mucormycosis ngày càng gia tăng, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã gọi đây là một “thách thức mới”. Trong bài phát biểu gần đây của mình, ông nói rằng điều rất quan trọng hiện nay là phải giải quyết có hệ thống vấn đề bệnh mucormycosis. Bộ Y tế Ấn Độ cũng đã yêu cầu các bang đưa căn bệnh này vào luật và xem đây là một loại bệnh truyền nhiễm, đồng thời tìm ra những cách hiệu quả hơn để đối phó với căn bệnh này. Tòa án Tối cao Delhi cũng khuyến nghị chính phủ liên bang tăng cường nhập khẩu các loại thuốc điều trị liên quan.

an do 2
 Hệ thống y tế quá tải, không có thuốc điều trị và số người bị bệnh tiểu đường nhiều được cho là nguyên nhân khiến bệnh nấm đen bùng phát tại Ấn Độ

Theo phân tích của truyền thông Ấn Độ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh nấm đen tràn lan hiện nay chủ yếu liên quan đến hệ thống y tế quá tải, sự thiếu hụt các loại thuốc điều trị và số lượng người mắc bệnh tiểu đường rất lớn ở Ấn Độ. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát tại Ấn Độ, tỷ lệ bệnh nhân nhiễm nấm đen ở đất nước này cũng cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Sau khi đại dịch bùng phát càng khiến tình hình bệnh nấm đen tại Ấn Độ tồi tệ hơn.

Trung bình mỗi ngày xảy ra 88 vụ cưỡng hiếp, cơ quan chức năng Ấn Độ đổ lỗi cho phụ nữ là nguyên nhân 'mời gọi tội ác' gây phẫn nộ cộng đồng mạng

Trung bình mỗi ngày xảy ra 88 vụ cưỡng hiếp, cơ quan chức năng Ấn Độ đổ lỗi cho phụ nữ là nguyên nhân 'mời gọi tội ác' gây phẫn nộ cộng đồng mạng

Mới đây, phát ngôn lý giải về tình trạng cưỡng hiếp ngày một tăng cao của một thành viên Ủy ban Phụ nữ ở Ấn Độ khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   làn sóng COVID-19 thứ hai nấm đen mucormycosis

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích