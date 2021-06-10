Ấn Độ: Người mẹ 61 tuổi nhảy từ tầng 9 xuống đất tử vong vì không thể chấp nhận sự thật con trai đã qua đời vì COVID-19

Thế giới 10/06/2021 10:53

4 người thân lần lượt qua đời trong vòng vài tuần, trong số đó có cậu con trai vừa tử vong vì nhiễm COVID-19 khiến người mẹ 61 tuổi quá đau buồn và đi đến hành động cực đoan.

Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ đã gây ra rất nhiều bi kịch cho các gia đình của đất nước hơn một tỷ dân này. Một sự việc đau lòng đã xảy ra tại thành phố Surat, bang Gujarat hôm thứ hai khi một người phụ nữ 61 tuổi đã nhảy từ ban công căn hộ tầng 9 xuống đất tử vong.

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 Bà Sodhani đã nhảy từ ban công tầng 9 căn hộ mình đang sống xuống đất và đã tử vong

Người phụ nữ này được xác định là Chandrakantan Sodhani năm nay 61 tuổi, trong suốt thời gian qua bà Sodhani đã gặp phải một số vấn đề về tâm lý, 4 người thân trong gia đình bà qua đời chỉ trong vài tuần là nguyên nhân khiến người phụ nữ lựa chọn phương pháp cực đoan để kết thúc cuộc sống.

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 Hiện tại chồng của bà Sodhani vẫn chưa thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật này

Cảnh sát cho biết, bà Sodhani đã bị trầm cảm sau khi chị gái bà qua đời vào đầu năm nay, tiếp theo đó là cháu trai và vợ của anh ta cũng qua đời vì những lý do khác nhau. Khoảng một tháng trước, con trai Arun của bà Sodhani cũng đã qua đời vì nhiễm COVID-19. Bà Sodhani thực sự suy sụp sau cái chết của con trai.

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 Mất đi 4 người thân trong một thời gian ngắn khiến bà Sodhani suy sụp tinh thần

Con trai của bà Sodhani là một nhà kinh doanh dệt may và đã về sống với bố mẹ sau khi ly hôn. Vậy nhưng Arun lại bị nhiễm SARS-CoV-2 khi làn sóng COVID-19 thứ 2 tấn công Ấn Độ. Trước sự ra đi của người con trai, bà Sodhani đã không vượt qua được nỗi đau và lựa chọn tự tử giữa lúc người chồng còn đang ngủ say.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 làn sóng COVID-19 thứ hai nhiễm COVID-19

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