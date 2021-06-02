Trong lúc Ấn Độ rúng động với sự việc một bác sĩ trẻ bị 24 người tấn công, một con số thống kê cho thấy gần 1.300 bác sĩ của nước này đã qua đời trong trận chiến với COVID-19.

Sự việc bác sĩ trẻ Senatapi bị 24 người nhà bệnh nhân qua đời vì COVID-19 tấn công và cướp đồ đạc mới đây đã gây chấn động Ấn Độ và cộng đồng mạng quốc tế. Trong khi các bác sĩ ở Ấn Độ đang gồng mình để chống lại dịch bệnh thì một số người vẫn không xem trọng những việc họ đang làm. Theo thống kê của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, gần 1.300 bác sĩ của nước này đã qua đời trong đại dịch COVID-19 Mạng Hoàn Cầu cho biết, thông tin truyền thông Ấn Độ ngày 2/6 đưa tin, theo thống kê của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước này, gần 1.300 bác sĩ tuyến đầu chống dịch của Ấn Độ đã tử vong. Trong đợt dịch thứ hai tấn công nước này, số bác sĩ đã qua đời trong dịch bệnh lên gần 600 người.

India Today đưa tin, trong tuyên bố của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ vào ngày 1/6 cho biết, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, gần 1.300 bác sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc chiến với dịch bệnh. Trong đó, đợt dịch thứ hai đã khiến 594 bác sĩ tử vong. Theo số liệu thống kê, các bác sĩ tử vong trong đợt dịch thứ hai tập trung chủ yếu ở Delhi, Bihar và Uttar Pradesh, riêng Delhi có 107 bác sĩ đã qua đời. Rất có thể con số thực tế các bác sĩ qua đời trong dịch bệnh còn cao hơn trong báo cáo rất nhiều Cùng ngày, Hiệp hội Y khoa Ấn Độ cũng bày tỏ hy vọng sẽ có những biện pháp mạnh hơn đối phó với nguy cơ bạo lực mà các nhân viên y tế phải đối mặt. Vào ngày 31/5, sau cái chết của một bệnh nhân COVID-19 ở Assam, Ấn Độ, bác sĩ Senatapi đã bị người nhà của bệnh nhân đánh đập dã man. Hiệp hội Y khoa Ấn Độ gọi đây là hành vi “vô nhân đạo” và kêu gọi các quan chức ban hành những điều luật để bảo vệ nhân viên y tế ở Ấn Độ.

Hành động tấn công bác sĩ tại Assam được gọi là hành vi 'vô nhân đạo' Nguồn tin này cũng cho hay, theo báo cáo vào tháng 5 của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ cho biết số lượng bác sĩ tử vong vì dịch bệnh có thể cao hơn rất nhiều so với con số được thống kê. Vì Hiệp hội Y khoa Ấn Độ chỉ có ghi chép của 350.000 thành viên trong khi đó số lượng bác sĩ của Ấn Độ là hơn 1.2 triệu người.

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