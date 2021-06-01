Sợ dịch bệnh COVID-19, 21 tù nhân Ấn Độ làm đơn từ chối được đặc xá trước thời hạn

Thế giới 01/06/2021 10:34

Mới đây 21 tù nhân Ấn Độ đã viết thư cho chính phủ bày tỏ rằng họ không muốn được đặc xá vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể kiểm soát.

Theo Mạng Hoàn Cầu, vào ngày 30/5, 21 tù nhân ở Uttar Pradesh, Ấn Độ đã viết thư cho chính phủ rằng họ không muốn được đặc xá vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoành hành rất nghiêm trọng bên ngoài. Lý do mà các tù nhân này đưa ra là ở trong tù an toàn và khỏe mạnh hơn.

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 Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng căng thẳng, 21 tù nhân tại Ấn Độ đã từ chối được ân xá trước thời hạn

India Today cho hay, người đứng đầu Cơ quan quản lý nhà tù Ấn Độ - Anand Kumar nói rằng, các tù nhân đưa ra yêu cầu này đến từ 9 nhà tù khác nhau trong bang. Lý do quan trọng nhất khiến các tù nhân này từ chối được đặc xá là vì nếu như ra ngoài, họ sẽ không được cung cấp đầy đủ thức ăn và dịch vụ chăm sóc y tế.

Các tù nhân được khám sức khỏe định kỳ trong các nhà tù và được ăn uống đúng giờ, họ nói rằng ở trong tù họ an toàn và khỏe mạnh, nhưng nếu ra khỏi nhà tù, họ sẽ phải vật lộn để kiếm sống. Khi được hỏi về phản ứng của các nhà tù trước yêu cầu của các tù nhân, ông Kumar cho biết, vì họ đưa ra yêu cầu bằng văn bản nên phía quản lý nhà tù phải chấp nhận và tôn trọng lập trường của họ.

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 Những tù nhân này lo sợ sau khi ra ngoài sẽ không có đồ ăn và không được chăm sóc y tế như ở trong tù

Do làn sóng dịch bệnh COVID-19 gần đây, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã thông qua các quyết định giải phóng các nhà tù vào ngày 8/5/2021 và thả tự do cho tất cả các tù nhân đã được tại ngoại và tạm tha vào năm ngoái. Ngay từ tháng 3 năm ngoái, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã tuyên bố rằng các nhà tù của nước này quá tải và rất khó duy trì giãn cách xã hội để khiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 dịch bệnh COVID-19 quản lý nhà tù

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