Theo truyền thông Ấn Độ, khu vực thủ đô của nước này đã ghi nhận hàng trăm trường hợp trẻ em mắc ‘bệnh lạ’ do có liên quan đến COVID-19.

Mạng Hoàn Cầu đưa tin, theo các báo cáo tại Ấn Độ vào ngày 29/5, riêng khu vực thủ đô của Ấn Độ đã có 177 trường hợp trẻ em nhiễm COVID-19 xuất hiện hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C). Theo Học viện Nhi khoa Ấn Độ, hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C) thường xuất hiện sau khi bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, độ tuổi nhiễm bệnh thường từ 6 tháng đến 18 tuổi.

COVID-19 là nguyên nhân khiến số lượng trẻ em tại Ấn Độ mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo cơ quan này, trong số các trẻ em bị mắc hội chứng viêm đa hệ thống do nhiễm COVID-19, độ tuổi từ 5 đến 15 chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Các triệu chứng của hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em gồm sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, đau cổ, phát ban, mắt đỏ ngầu… Theo số liệu của Học viện Nhi khoa Ấn Độ, trong đợt đầu tiên nước này bị COVID-19 tấn công đã có hơn 2.000 trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em.

Những trẻ em từ 6 tháng đến 18 tuổi đều có nguy cơ mắc phải hội chứng viêm đa hệ thống do nhiễm COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Trước sự tấn công của COVID-19, Ấn Độ đã xuất hiện rất nhiều ca nhiễm nấm đen khiến chính quyền nhiều bang và người dân nước này vô cùng hoang mang. Cùng với nấm đen, hội chứng viêm đa hệ thống trẻ em hiện đang là một nỗi lo mới của người dân Ấn Độ.

Ấn Độ lại xuất hiện thảm kịch: Xác người nhiễm COVID-19 bị ném thẳng xuống sông khiến dư luận dậy sóng Sau khi bệnh nhân qua đời vì COVID-19, quá trình hỏa táng cũng được bỏ qua, người nhà đã ném xác chết xuống sông và toàn bộ quá trình đã bị ghi lại.

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