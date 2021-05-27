Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến nghiêm trọng tại Ấn Độ thì một bậc thầy về yoga lại có những phát ngôn khiến dư luận phẫn nộ.

Theo Mạng Hoàn Cầu, bậc thầy yoga của Ấn Độ Swami Ramdev đã có những tuyên bố gây sốc trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại đất nước hơn một tỷ dân này ngày càng phức tạp. Ông cho biết hàng ngàn bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ tử vong đều là do dùng thuốc hiện đại. Bậc thầy yoga Ấn Độ Ramdev đã có những phát ngôn gây phẫn nộ dư luận Bên cạnh đó người đàn ông này còn chế nhạo những bệnh nhân đang cố gắng tìm bình oxy là những kẻ ngu ngốc. Những lời nói vô trách nhiệm của Ramdev đã vấp phải những chỉ trích từ đội ngũ bác sĩ và các bệnh nhân COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ cũng yêu cầu Ramdev phải xin lỗi về những nhận xét thiếu hiểu biết của mình.

Một đoạn clip Ramdev chế nhạo các bệnh nhân tìm kiếm oxy bắt đầu được đăng tải từ đầu tháng này. Vậy nhưng không biết thời điểm cụ thể Ramdev phát ngôn là khi nào. Trong video, Ramdev nói rằng, Thần linh cho chúng ta oxy miễn phí, tại sao chúng ta không hít thở nó? Khi Thần đã cho đầy đủ oxy thì làm sao có thể thiếu được? Những kẻ ngu ngốc mới đi tìm kiếm bình oxy, hãy hít thở oxy miễn phí đi. Tại sao mọi người lại phàn nàn về việc không đủ oxy, giường bệnh và lò hỏa táng? Ramdev cho rằng chỉ những người ngu ngốc mới đi tìm kiếm bình oxy Hai tuần sau, một video khác của Ramdev lại xuất hiện trên internet, lần này bậc thầy yoga Ấn Độ chỉ trích đội ngũ y bác sĩ. Ông nói rằng các nhân viên y tế gây ra cái chết cho những bệnh nhân COVID-19. Sự việc này khiến các nhân viên y tế Ấn Độ vô cùng tức giận, thậm chí một vài người cho rằng nên áp dụng một số biện pháp bắt buộc với Ramdev.

Bên cạnh đó, người đàn ông này còn chỉ trích đội ngũ y tế Ấn Độ gây ra những cái chết của các bệnh nhân COVID-19 Những phát ngôn gây tranh cãi của Ramdev khiến Bộ trưởng Y tế Ấn Độ phải trực tiếp lên tiếng, ông yêu cầu Ramdev rút lại những nhận xét của mình. Ramdev đã rút lại “Thần luận” của mình vào ngày chủ nhật, vậy nhưng sau đó một ngày, Ramdev lại gửi một bức thư cho Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, ông hỏi rằng tại sao y học hiện đại không thể chữa khỏi 25 căn bệnh trong đó có tiểu đường và cao huyết áp. Sự việc này lại một lần nữa khiến đội ngũ y bác sĩ tại Ấn Độ vô cùng tức giận, họ cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương bởi những hành động và lời nói của Ramdev.

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