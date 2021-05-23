Gần 9.000 ca nhiễm nấm đen hiếm gặp giữa đại dịch COVID-19, bác sĩ Ấn Độ chỉ ra nguyên nhân chết người

Thế giới 23/05/2021 18:18

Khi dịch bệnh COVID-19 đang tấn công và chưa có dấu hiệu dừng lại, người dân Ấn Độ lại phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới.

Ngày 23/5 trang Sina đưa tin, theo những số liệu tính đến ngày 22/5, trên khắp đất nước Ấn Độ đã có gần 9.000 người bị nhiếm mucormycosis (nấm đen). Theo một báo cáo trên truyền hình New Dehli vào ngày 22/5, Bộ trưởng Bộ Hóa chất và Phân bón Ấn Độ cho biết, hiện tại Ấn Độ có 8.848 trường hợp nhiễm nấm đen. Trong đó riêng bang Gujarat có 2.281 trường hợp và là bang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

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 Người Ấn Độ đang phải hứng chịu một loại dịch bệnh mới trong khi chưa khống chế được COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Trước sự gia tăng nhanh chóng của bệnh nấm đen, chính phủ Ấn Độ đã vận chuyển hơn 23.000 chai thuốc điều trị đến các bang bị ảnh hương. Truyền thông Ấn Độ chỉ ra rằng, khi Ấn Độ hứng chịu làn sóng tấn công của đại dịch COVID-19, các ca nhiễm nấm đen trên khắp đất nước cũng theo đó tăng lên.

Một vài bác sĩ cho biết, khi hệ thống y tế tại Ấn Độ bị quá tải, người dân hoảng loạn trước sự tấn công của COVID-19 nên đã sử dụng steroid để điều trị virus SARS-CoV-2. Chính điều này đã làm gia tăng các ca nhiễm nấm đen trong suốt thời gian qua.

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 Việc lạm dụng steroid trong việc điều trị COVID-19 là nguyên nhân khiến tình hình dịch bệnh nấm đen ngày càng phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân COVID-19 mắc bệnh tiểu đường và hệ miễn dịch suy yếu đặc biệt dễ bị nhiễm loại nấm đen hiếm gặp này. Nấm đen có thể ảnh hưởng đến mắt, mũi, cằm và thậm chí có thể lây lan lên não. Các triệu chứng bao gồm đau đầu, chảy máu cam, ho ra máu, tê và sưng mặt, mắt mờ và khó thở. Tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân nhiễm nấm đen rất cao.

Báo động: Giữa đại dịch COVID-19 hoành hành, Ấn Độ lại tiếp tục xuất hiện dịch bệnh mới với hơn 7000 ca nhiễm, tỷ lệ tử vong hơn 50%

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Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể khống chế và ngày một gia tăng thì một dịch bệnh khác lại hoành hành tại Ấn Độ khiến chính phủ nước này lo lắng.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 bệnh nhân COVID-19 đại dịch Covid -19

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