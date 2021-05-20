Theo một thống kê, trong đợt dịch bệnh thứ 2 này, tại Ấn Độ đã có hơn 300 nhà báo qua đời vì nhiễm COVID-19.

Mạng Hoàn Cầu cho biết, đợt dịch bệnh thứ hai hoành hành khắp Ấn Độ đã gây thiệt hại nặng nề cho các nhà báo hoạt động tuyến đầu. Hiện tại, hơn 300 nhà báo đã qua đời vì nhiễm COVID-19. Mặc dù vậy vẫn còn 21 bang của Ấn Độ vẫn không đưa những nhà báo tuyến đầu vào danh sách tiêm vắc-xin nên chắc chắn số lượng phóng viên chết vì COVID-19 sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.

Trong đợt dịch bệnh thứ 2 đã có hơn 300 nhà báo tại Ấn Độ qua đời vì nhiễm COVID-19

Hiện tại đã có hơn 300 nhà báo đã qua đời vì COVID-19 trong đợt dịch bệnh thứ hai này, trong đó 238 người đã được xác nhận và 82 người đang chờ xác nhận. Hầu hết các phóng viễn đã chết đều bị nhiễm bệnh trong khi đưa tin hoặc lây nhiễm trong phòng làm việc.

Theo một báo cáo, đợt dịch thứ 2 tại Ấn Độ đã gây tổn hại cho các phóng viên nhiều hơn đợt thứ nhất. Trong đợt dịch thứ nhất từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2020 tổng cộng có 56 phóng viên qua đời vì bị nhiễm COVID-19. Vậy nhưng trong đợt dịch thứ 2 này, trong tháng 4 mỗi ngày tại Ấn Độ trung bình có 3 nhà báo qua đời vì nhiễm SARS-CoV-2. Từ tháng 4 cho đến ngày 16/5, đã có 171 phóng viên qua đời vì COVID-19.

Mặc dù vậy ở rất nhiều bang, phóng viên không được vào danh sách ưu tiên tiêm vắc-xin

Trong số các phóng viên qua đời vì COVID-19 tại Ấn Độ, có 55% phóng viên báo in, 25% đến từ các đài truyền hình và truyền thông kỹ thuật số, 19% là phóng viên tự do. Một thành viên của Hội đồng Báo chí Ấn Độ cho biết, tháng 9 năm ngoài đã có người gợi ý rằng nên liệt kê các nhà báo vào danh sách tuyến đầu chống dịch và cần có các biện pháp ưu tiên bảo vệ. Hiện tại có 16 bang tại Ấn Độ đã đưa các nhà báo vào danh sách tuyến đầu chống dịch.

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