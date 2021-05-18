Sinh cách nhau 3 phút, hai anh em sinh đôi qua đời cách nhau vài giờ vì nhiễm COVID-19 ở tuổi 24

Thế giới 18/05/2021 14:27

Mặc dù ở 2 khu điều trị khác nhau nhưng tình trạng của Ralphred đã xấu đi nhanh chóng sau khi người anh em sinh đôi Joefred qua đời vì COVID-19.

Theo Indian Express, sự việc đau lòng đã xảy ra với gia đình Raphael và Soja khi hai cậu con trai sinh đôi của họ qua đời vì nhiễm COVID-19 vào ngày 13/5. Sau khi Joefred qua đời vì nhiễm SARS-CoV-2 thì người anh em sinh đôi của mình cũng không qua khỏi và ra đi sau đó vài tiếng đồng hồ.

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Hai vợ chồng Raphael và Soja chuyển đến Kerala sau khi kết hôn vào đầu những năm 1990 và định cư ở Meerut. Hai vợ chồng cho hay, cặp song sinh Joefred và Ralphred bắt đầu sốt vào ngày 23/4, mặc dù đã dùng thuốc nhưng tình trạng của hai cậu con trai ngày càng xấu đi. Ngày 1/5, Joefred và Ralphred cùng được đưa vào bệnh viện Anand. Ngày 10/5 gia đình bắt đầu có hy vọng khi kết quả của cả hai cho thấy âm tính với COVID-19.

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 Mặc dù nằm ở hai khu điều trị khác nhau nhưng sau khi Joefred qua đời vì COVID-19, Ralphred cũng ra đi cách đó vài giờ

Ba ngày sau, gia đình hoàn toàn sụp đổ khi Joefred qua đời vì COVID-19, giác quan thứ sáu mách bảo họ rằng Ralphred sẽ khó qua khỏi sau cái chết của người anh em sinh đôi. Và điều đó đã xảy ra sau đó vài tiếng đồng hồ. Gia đình của cặp song sinh này cho biết, Joefred và Ralphred sinh ra cách nhau 3 phút, hai anh em chăm chỉ và hết lòng vì gia đình. COVID-19 đã lấy đi hai người con trai của họ, những người chưa từng hại ai trong cuộc đời mình.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 qua đời vì Covid-19 âm tính với Covid-19

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