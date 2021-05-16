Kinh hoàng: Bạn trai sắp cưới đưa về nhà gặp bố mẹ, cô gái trẻ bị 25 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể

Thế giới 16/05/2021 18:11

Một thảm kịch đã xảy ra với cô gái trẻ người Ấn Độ khi cô bị bạn trai quen qua mạng lừa đi gặp bố mẹ và sau đó đã bị cưỡng hiếp tập thể.

Theo Sohu, một thảm kịch đã xảy ra với một cô gái trẻ người Ấn Độ và gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng động mạng nước này. Theo đó, vào ngày 3/5 cô gái trẻ bị người bạn trai quen qua mạng lừa đến gặp cha mẹ nhưng cuối cùng cô lại bị 25 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể.

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 Sự việc kinh hoàng này đã khiến dư luận Ấn Độ và cộng đồng quốc tế dậy sóng

India Today cho hay, mọi thứ bắt đầu từ hồi tháng 1 năm nay, vào thời điểm đó, cô gái này là quen một người đàn ông tên là Sager trên Facebook. Hai người đã trao đổi số điện thoại, một thời gian sau, chàng trai 23 tuổi Sager đã ngỏ lời cầu hôn với cô gái và đề nghị giới thiệu cô với bố mẹ anh.

Sau đó Sager yêu cầu cô gái đến Hodal để gặp bố mẹ. Ngày 3/5 nạn nhân đến Hodal để gặp Sager nhưng người đàn ông này lại không đưa cô gái đến gặp bố mẹ như đã hứa mà đưa cô vào một khu rừng. Ở đó, Sager và “những người anh em” của mình đang uống rượu.

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 Tình trạng phụ nữ bị cưỡng hiếp tại Ấn Độ vẫn thường xuyên xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo, nạn nhân sau đó đã bị Sager và những người bạn của hắn cưỡng hiếp tập thể. Ngày hôm sau, cô bị đưa đến một đại lý phế liệu và tiếp tục bị hãm hiếp bởi 5 người đàn ông. Sau khi bị tấn công tình dục liên tục nạn nhân đã bất tỉnh, những tên này đã bỏ rơi cô gái.

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 Cô gái trẻ đã bị chồng sắp cưới và hơn hai mươi người đàn ông cưỡng hiếp tập thể - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 12/5, nạn nhân đến cơ quan công an để trình báo vì sau khi bị 25 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể, nạn nhân gần như phải nằm liệt giường, hơn một tuần sau đó cô mới có thể đi báo án. Hiện tại cảnh sát đã bắt giữ tên cầm đầu là Sager và đang dốc toàn lực để truy bắt những nghi phạm còn lại.

 

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