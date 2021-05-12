Trong vòng 18 ngày, 34 giáo sư của trường Đại học Hồi giáo Aligarh (Aligarh Muslim University), Ấn Độ được cho là đã qua đời vì COVID-19.

Hiện tại làn sóng dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, các thảm kịch vì COVID-19 vẫn đang xảy ra trên đất nước hơn 1 tỷ dân này. Theo Mạng Hoàn Cầu, 18 ngày qua có ít nhất 34 giáo sư hiện đang dạy học hoặc đã nghỉ hưu tại Đại học Hồi giáo Aligarh (Aligarh Muslim University) của Ấn Độ đã qua đời vì nhiễm COVID-19. Sự việc này khiến giáo viên và sinh viên trong trường vô cùng hoang mang. Được biết hiện nay phó hiệu trưởng nhà trường đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ.

Trong 18 ngày qua có 34 giáo sư của Đại học Hồi giáo Aligarh, Ấn Độ qua đời vì nhiễm COVID-19

Phó hiệu trưởng Đại học Hồi giáo Aligarh, Ấn Độ, Tariq Mansoor đã viết thư cho Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ và tiết lộ về sự thật này. Trong thư Mansoor cho biết, trong 18 ngày qua, 16 giáo sư đang làm việc tại trường và 18 giáo sư đã nghỉ hưu đã qua đời vì nhiễm COVID-19.

Tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tại đất nước hơn 1 tỷ dân Ấn Độ

Tariq Mansoor cho biết, rất nhiều người tử vong trong trường đại học làm dấy lên nghi ngờ về việc phải chăng có một biến thể đột biến của SARS-CoV-2 đang lây lan xung quanh khuôn viên nhà trường? Vị hiệu phó này cũng thúc giục Hội đồng Y khoa Ấn Độ chỉ định các đơn vị liên quan lấy mẫu và phân tích những trường hợp bị nhiễm COVID-19 tại Đại học Hồi giáo Aligarh để có được kết quả cuối cùng.

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